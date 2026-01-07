Ola de frío y nieve en Europa con temperaturas polares

Tras las recientes perturbaciones, la isla también fue azotada por la tormenta Goretti, con temperaturas bajo cero registradas en los cuatro países del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte), además de tormentas de nieve y vientos más localizados.

En Escocia, la alerta amarilla emitida por la Oficina Meteorológica Británica sigue vigente por acumulaciones de hielo y nieve superiores a 10 centímetros.

La situación es especialmente problemática en el condado de Aberdeen, donde ha nevado por séptimo día consecutivo y las temperaturas se mantienen en torno a los -6 grados Celsius.

Las dificultades afectan principalmente al tráfico, desde el rodado hasta el ferroviario, y en algunos aeropuertos: el Aeropuerto John Lennon de Liverpool, en el norte de Inglaterra, vuelve a experimentar retrasos y aplazamientos en despegues y aterrizajes debido a la nieve en la pista, mientras que otros aeropuertos sufren los efectos de la semiparálisis de los principales aeropuertos europeos, como el Schiphol de Ámsterdam y el Charles de Gaulle de París, donde se cancelaron cientos de vuelos en las últimas horas.

Mientras tanto, el número de colegios que permanecen cerrados debido al mal tiempo en el Reino Unido, tras el fin de las vacaciones navideñas, ha superado hoy el millar. (ANSA).