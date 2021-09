Olaf se debilita tras golpear Los Cabos en México

Imagen de satélite facilitada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) en la que aparece el huracán Olaf conforme se acerca al complejo turístico mexicano de Los Cabos, en la punta de la península de Baja California, el jueves 9 de septiembre de 2021, siendo las 10:30 am ET. (NOAA/NESDIS/STAR GOES vía AP)