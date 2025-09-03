Olav Kooij no tiene rival al esprint en la Vuelta a Gran Bretaña

Dos etapas y ya dos victorias. Sin rival en el esprint, el neerlandés Olav Kooij se impuso en la segunda jornada de la Vuelta a Gran Bretaña, este miércoles en Stowmarket, consolidando su maillot verde de líder.

En las carreteras empapadas y a veces embarradas de Suffolk (este de Inglaterra), el corredor del Visma-Lease a Bike ni siquiera necesitó el apoyo de sus compañeros en el tramo final, marcado por una caída a dos kilómetros de la meta que involucró, entre otros, a sus compatriotas Bauke Mollema y Thymen Arensman.

Kooij aventajó ampliamente en la línea de meta al belga Tom Crabbe (2º) y al británico Samuel Watson (3º).

Kooij puede dar las gracias a Remco Evenepoel... El líder del Soudal-Quickstep contribuyó en gran medida a capturar, a tres kilómetros de la llegada, a la fuga del día, compuesta por el danés Andreas Stokbro, el neerlandés Hartthijs de Vries y el francés Baptiste Veistroffer, el más activo del trío.

En la clasificación general, gracias a las bonificaciones, Kooij tiene 14 segundos de ventaja sobre Crabbe y 16 segundos sobre Watson.

La tercera de las seis etapas, el jueves, no presenta mayores dificultades, antes de un final más montañoso el sábado y domingo en Gales, donde recibirá un homenaje Geraint Thomas.

Con 39 años, el ganador del Tour de Francia 2018 colgará la bicicleta al término de la prueba británica.

-- Clasificación de la segunda etapa:

1. Olav Kooij (NED/TVL), los 169,3 km en 3h44:14

2. Tom Crabbe (BEL/TFB) m.t.

3. Samuel Watson (GBR/IGD) m.t.

4. Matevz Govekar (SLO/TBV) m.t.

5. Rory Townsend (IRL/Q36) m.t.

...

9. Noa Isidore (FRA/DAT) m.t.

-- Clasificación general:

1. Olav Kooij (NED/TVL) en 7h 12 min 55 seg

2. Tom Crabbe (BEL/TFB) a 14 seg

3. Samuel Watson (GBR/IGD) a 16 seg

4. Hugo Hofstetter (FRA/IPT) m.t.

5. Andreas Stokbro (DEN/RKT) a 17 seg

...

