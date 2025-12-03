Oleaje, vientos y nieve activan hoy los avisos en 17 provincias y Melilla

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

Oleaje, vientos y nieve activarán este miércoles los avisos en 17 provincias y en Melilla, con alertas de nivel naranja (importante) por olas en siete provincias del norte peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en nivel naranja por oleaje estarán Guipúzcoa, Vizcaya, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Cantabria (Litoral Cántabro-costa) y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa), con mar combinada del noroeste de 5 o 6 metros y vientos con rachas de 50 a 61 kilómetros por hora (km/h).

También con aviso por olas, pero en nivel amarillo, estarán Lanzarote, Almería, Granada, Girona y la ciudad autónoma de Melilla.

En cuanto a los avisos por vientos, se darán en Melilla, así como Castellón, Tarragona y Granada, con rachas máximas de 80 km/h y viento del noroeste en el litoral sur de Tarragona e interior norte de Castellón.

Las provincias con avisos con nieve serán Madrid (Sierra de Madrid), Ávila y Segovia (Sistema central), con acumulaciones de nieve en 24 horas de 5 centímetros y por encima de los 1.000-1.200 metros.

La AEMET prevé para este miércoles que el paso sucesivo de frentes deje cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, aunque tenderá a abrir salvo en el cuadrante noroeste, Cantábrico y este de Baleares y cubriéndose en la mayor parte del territorio con la llegada de un nuevo frente.

Así, se darán precipitaciones, acompañadas de alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Además, al principio también afectarán a amplias zonas del centro y mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña.

También nevará en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1.000-1.200 metros, con posibilidad en cumbres de Mallorca y probables acumulados significativos en el sistema Central, sin que se descarte en las Béticas orientales.

Mientras, en Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, que serán poco probables y ocasionales en el resto. Además, se prevén nieblas matinales en zonas de la meseta Norte y de las depresiones del nordeste, con bancos de niebla matutinos y vespertinos en montaña.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en áreas mediterráneas, interior este peninsular y Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra, Ibérica sur y oeste de Galicia. En el resto se prevén pocos cambios.

Respecto a las mínimas, se esperan pocos cambios en Canarias y predominarán los descensos en el resto. Asimismo, se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y sierras del sureste peninsular, que serán moderadas en montañas del norte.

Por último, soplarán vientos de componente oeste en la Península y Baleares y se establecerá la tramontana en Ampurdán y norte del archipiélago. El viento será moderado en Baleares, tercio este peninsular y litorales y de flojo a moderado en el resto. Se esperan intervalos fuertes con probables rachas muy fuertes en Ampurdán, bajo Ebro, Alborán y litorales del Cantábrico y Galicia y serán posibles en sierras del sureste y Menorca. En Canarias soplará alisio con intervalos fuertes.