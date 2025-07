O'Leary (Ryanair): “No quiero dinero de las maletas, quiero que los pasajeros vuelen sin maletas”

DUBLÍN (IRLANDA), 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha señalado este martes que la intención de la compañía no es enriquecerse con el cobro de las maletas y que su objetivo es conseguir que los pasajeros vuelen con el menor equipaje posible. "No quiero ningún dinero de las maletas. Prefiero que los pasajeros vuelen sin maletas", ha resaltado durante un encuentro con periodistas en la sede de la aerolínea en Dublín (Irlanda), alegando que, con menos maletas, el coste de operar un vuelo es más bajo, lo que se traduce en billetes más baratos. Ryanair se ha visto envuelta en una polémica durante el último año, después de que el Ministerio de Consumo le impusiera una multa de 107 millones de euros por supuestas prácticas "abusivas", entre ellas el cobro por equipaje de cabina. "Al final, si miras el hecho de que en el año pasado cargamos a 60 millones de pasajeros en España, tenemos un gran apoyo en España", ha señalado el directivo, afirmando a su vez que no tiene ninguna duda de que resultarán "ganadores" a largo plazo en la batalla por la cuestión. En su defensa, ha indicado que transportar maletas de cabina "cuesta dinero". "Tenemos personas empleadas para poner las maletas en el avión, el avión pesa más y consume más combustible", ha recalcado para justificar el cobro por este servicio. Por eso, considera que el cobro por este servicio "extra", que "no busca más que la eficiencia operativa", es necesario para seguir manteniendo su política de tarifas bajas.

