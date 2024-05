Oleksandr Usyk, la inspiración de Ucrania para "combatir el enemigo"

Inspiración de los ucranianos en la guerra contra Rusia, Oleksandr Usyk es el campeón mundial de los pesos pesados en WBA, WBO, IBF y IBO. El británico Tyson Fury, el sábado en Riad, es su inmenso obstáculo para cerrar su colección con el cinturón de la CMB.

Parece que el tamaño importa, con una diferencia desfavorable para el ucraniano de 15 centímetros de altura (Fury mide 2,06 m), 18 centímetros de alcance y 22 kilos de peso (Fury pesa 125 kg).

Y sin embargo, no está preocupado.

"Para ganar esto, no necesito ser pesado, necesito ser rápido y veloz", declaró a la revista Ring en febrero, justo antes de que la pelea contra Fury fuera pospuesta luego de que el británico sufriera un corte en un entrenamiento.

"Nunca ves a un lobo gordo en el bosque", avisa el ucraniano.

Es fácil visualizar a Usyk como un lobo magro, astuto, veloz y cruelmente efectivo.

Su récord perfecto de 21 victorias y 0 derrotas como profesional, 14 de ellas por KO, habla por sí mismo.

Además de los tres cinturones de peso pesado también tiene un palmarés en el que brilla su oro olímpico en Londres-2012.

Más allá de su contrastado pedigrí en el ring, también mantiene la llama encendida que todo boxeador necesita pese a haber alcanzado el confort de la cima.

La guerra de Ucrania, seguida de la invasión rusa en febrero de 2022, ha asegurado eso, dando un valor extra a la victoria de Usyk contra Anthony Joshua en Yedá en agosto de ese año, prácticamente doce meses después de haber arrebatado los títulos al británico en Londres.

"En el noveno asalto me di cuenta que si caía, el ánimo de los luchadores que defienden nuestro país también caería", declaró a la AFP.

"No boxeé por mí, boxeé por todos aquellos que defienden el país", añadió.

Dieciocho meses después de aquel combate, los rusos siguen librando la guerra en Ucrania, añadiendo gasolina al fuego interno de Usyk.

- "Legado, no dinero" -

De alguna manera, eso ha marcado un cambio en la percepción sobre el luchador de 37 años, que también derrotó a Daniel Dubois en Polonia en agosto.

Nacido en la ciudad de Simferopol, en Crimea, fue acusado por varios ucranianos de nadar entre dos aguas durante la anexión de Rusia de la península en 2014, y fue castigado por decir que rusos y ucranianos eran la misma gente.

Desde la invasión de 2022 de Ucrania, sin embargo, el tono ha cambiado, mientras el promotor Alexander Krassyuk declara que Usyk "es la verdadera inspiración para Ucrania, para los tipos que están en el frente de batalla".

"Cuando habla, esas palabras inspiran a la gente de Ucrania y a los soldados para combatir al enemigo y tener valor", dijo Krassyuk a ProBox TV en agosto de 2023. "Usyk ya no pelea para él".

Y es que el boxeador ucraniano sintió la cercanía de la guerra. Inmediatamente después de la invasión, regresó a Kiev y pasó tiempo en patrulla.

Entonces, su excompañero Oleksiy Dzhunkivskyi murió tras un disparo de los rusos.

Fue persuadido entonces para regresar al ring y hacer la guerra en un campo de batalla más público.

"Los tipos de las Fuerzas Armadas me convencieron de que necesitaba prepararme y pelear para ayudar a mi país a nivel internacional, hablar sobre ello y brindar oportunidades a Ucrania para restaurar mi país", dijo a la AFP.

Más allá de ello, Usyk es consciente de que puede hacer historia en el ring.

Una victoria sobre Fury, que ha mantenido el cinturón WBC desde 2020, le convertiría en el primer campeón indiscutido de los pesos pesados desde que Lennox Lewis derrotase a Evander Holyfield en 1999.

"Lucho por el legado, no por el dinero", dijo Usyk a The Ring en enero. "El boxeo de pesos pesados no ha tenido este tipo de pelea desde 1999. Conozco la historia".

Tras varias disputas públicas con Fury en el camino hacia este combate, Usyk cree que tiene ganada la parte psicológica.

"Me siento en su mente como un pequeño conductor de tractores", dijo en una entrevista el año pasado.

La última palabra sobre Usyk la tiene el hombre que intentará arrebatarle sus tres cinturones.

"Respeto a Usyk como hombre", dijo Fury. "También respeto su carrera. Estoy peleando contra alguien auténtico. Es bueno con los pies, buena habilidad de boxeo, técnicamente sólido".

"Ha demostrado que puede plantar cara con grandes pesos pesados pues ha derrotado a Anthony Joshua y Daniel Dubois. Estoy jugando con un luchador de élite", elogió.

Bsp/dam/pm

AFP