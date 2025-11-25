Oleoducto CPC reanuda carga de crudo ruso en el mar Negro tras suspensión por ataques de drones

MOSCÚ, 25 de noviembre (Reuters) - El Consorcio del Oleoducto del Mar Caspio (CPC) reanudó el martes sus operaciones de carga tras un ataque nocturno de drones ucranianos, informaron dos fuentes conocedoras del asunto.

CPC había anunciado antes la suspensión temporal de las cargas petroleras en su terminal rusa del mar Negro cerca de Novorossiisk debido a un ataque de drones ucranianos que habían dañado sus oficinas. No facilitó más detalles, remitiéndose a declaraciones anteriores sobre sus operaciones, que suelen reanudarse una vez cancelados los avisos de ataque aéreo. Una fuente del sector dijo que las operaciones de CPC no se habían visto afectadas en gran medida.

El oleoducto CPC es una ruta clave para la exportación del crudo kazajo a los mercados mundiales, y la mayoría de sus volúmenes se envían a Europa y Asia. Rusia también suministra pequeños volúmenes al sistema CPC. Entre los accionistas de CPC se encuentran las grandes petroleras estadounidenses Chevron y Exxon Mobil.

Las exportaciones de petróleo de mezcla de CPC se revisaron a la baja en noviembre, pasando de 1,55 millones de barriles por día a 1,45 millones, según las fuentes.

Una de las fuentes familiarizada con las cargas dijo que es posible que el plan de exportación de noviembre no se complete en su totalidad debido a las múltiples suspensiones de este mes en medio de ataques de drones y el mal tiempo.

Funcionarios del Gobierno de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, habían dicho antes en Telegram que cinco edificios residenciales de gran altura y dos viviendas particulares habían sufrido daños por el ataque ucraniano.

