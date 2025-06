Olga Carmona: “De niña a mujer” para cambiar el Real Madrid por el PSG

Quitarse el brazalete de capitana del Real Madrid para empezar de nuevo en el París Saint-Germain. "Llegué siendo una niña muy pequeña y me voy siendo una mujer", señala Olga Carmona a la AFP sobre la "difícil" decisión de mudarse de la capital española a la francesa.

"Personalmente sentía que era el momento de salir de la zona de confort, de seguir creciendo", explica la lateral izquierdo de 25 años, sonriente con sus nuevos colores.

Carmona, la jugadora que dio el Mundial-2023 a España con su gol en la final ante Inglaterra en Sídney, ha firmado con el gigante parisino hasta 2028.

Por ahora se maneja en París con las nociones básicas de francés que aprendió en el instituto, pero asume con una sonrisa "el reto" de aprender la lengua y aportar "rápido" a su nuevo equipo.

Pregunta: ¿Por qué el París Saint-Germain?

Respuesta: "Estoy muy ilusionada y muy motivada por este nuevo reto, por llegar a este gran club. Estoy feliz porque creo que podemos hacer grandes cosas y vengo a ganar. Al final, París es una ciudad que me gusta, he jugado muchas veces, aquí aunque es verdad que hace mucho frío".

P: ¿Cómo surge la posibilidad de venir?

R: "Era una de las posibilidades que tenía. El club siempre ha tenido un gran interés en mí, desde el primer momento siempre me ha mostrado todo el cariño y todo el interés. Creo que es algo muy importante para que la futbolista se sienta querida. Me he sentido muy querida por el París Saint-Germain desde el minuto cero y finalmente decidí venir aquí".

P: ¿Por qué decide dejar el Real Madrid siendo su capitana?

R: "Ya llevaba cinco temporadas en el Real Madrid. He vivido momentos muy bonitos y todo el mundo sabe que estoy muy agradecida por todo lo que el Madrid me ha dado. Creo que llegué siendo una niña muy pequeña y me voy siendo una mujer. Estoy feliz por todo lo que he crecido allí, pero personalmente sentía que era el momento de salir de la zona de confort, de seguir creciendo y evolucionando como jugadora y como persona. Me he atrevido a asumir este reto y estoy muy feliz".

P: ¿Prefería tener una experiencia deportiva-vital en el extranjero que continuar en España?

R: "Sí, por supuesto. En el momento que ya tenía claro que quería salir de Madrid, iba a ser para salir fuera, para conocer otra cultura, otro país y otra lengua. En este caso me toca aprender francés, así que pondré todo mi empeño para adaptarme lo más rápido posible y aportar mucho al equipo".

P: Pasa de un campeonato dominado por el Barcelona a uno en el que manda el Lyon. ¿Cómo lo afronta?

R: "Claramente el Lyon es uno de los mejores de Europa, pero ahí está el reto: hacer un buen proyecto, un buen equipo y poder competir al Lyon para luchar por todos los títulos".

P: Antes de mudarse a París, tiene la Eurocopa con España. ¿Sólo les vale ganarla?

R: "Desde que nos proclamamos campeonas del mundo, sentimos orgullo pero también una responsabilidad.

Ahora todo el mundo nos da por favoritas en la Eurocopa, pero nosotros estamos muy tranquilas. Tenemos que concentrarnos y prepararlo bien. Tenemos mucha ilusión porque sabemos que es muy importante".

