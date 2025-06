Olga Carmona y el gol que transformó el fútbol español: “Me lo sé de memoria”

Un gol que sirve para ganar un Mundial bien vale una revolución... Que se lo digan a Olga Carmona: "Me lo sé de memoria", rememora ante la AFP la autora del tanto que cambió la historia del fútbol femenino español antes de comenzar la Eurocopa de Suiza (2-27 julio).

En el torneo continental la lateral izquierdo será una de las cinco capitanas de la campeona mundial. Antes de unirse a la concentración viajó a París para sellar su traspaso al París Saint-Germain tras cinco años en el Real Madrid, donde lucía el brazalete.

Nuevo reto a los 25 años

"Llegué siendo una niña muy pequeña y me voy siendo una mujer. Quiero seguir creciendo, me he atrevido a asumir este reto", resume, recién cumplidos los 25 años, sobre las razones de su cambio de capital.

Pero antes, la Eurocopa con la vigente campeona mundial y de la Liga de Naciones, un año después de la decepción en los Juegos Olímpicos, donde el equipo de Montse Tomé cayó en semifinales y se quedó a las puertas de las medallas.

Orgullo y responsabilidad

Poco tiene que ver el equipo español actual con el que cayó en cuartos de la anterior Eurocopa, en Inglaterra-2022, precisamente ante la anfitriona y posterior vencedora en cuartos con un gol en la prórroga.

De ser un grupo prometedor a convertirse en la referencia mundial. "Desde que nos convertimos en campeonas del mundo es un orgullo y una responsabilidad, todo el mundo nos da por favoritas a la Eurocopa pero nosotras estamos muy tranquilas", relativiza Carmona.

El cambio de dimensión llegó un año después de aquella eliminación, en la final del Mundial, en Sídney, de nuevo ante Inglaterra (1-0), definida por el gol de la sevillana.

"El gol me lo sé de memoria, dicen que fue el más importante en la historia de España... Con el estadio lleno y mi familia, pero luego tengo lagunas, hay momentos que no recuerdo creo que fruto de la euforia", explica.

La coctelera emocional de Olga Carmona superó aquel día cualquier límite: después de la final le dieron la noticia del fallecimiento de su padre, que estaba enfermo.

Una cosa muy dura

"Pasé de vivir un momento mágico a una cosa muy dura. A pesar de la situación intenté disfrutar el momento porque yo creo que a mi padre en vida le hubiese gustado verme contenta y feliz. Traté de hacerlo así dentro de lo que pude".

El gol de Carmona y el posterior beso forzado en la boca del expresidente de la Federación Española Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de trofeos marcaron un antes y un después.

"Fue una situación complicada a nivel jurídico y personal de todas las jugadoras, pero creo que es pasado y tenemos muchas ganas de afrontar la Eurocopa con ilusión", señala.

La ausencia de Jenni

Sin embargo, el 'efecto dominó' no ha terminado.

La actual seleccionadora Montse Tomé, adjunta del despedido tras la tormenta post-Mundial Jorge Vilda, ha dejado fuera de la Eurocopa a Jenni Hermoso, máxima goleadora histórica de la selección (57 dianas), que no se mordió la lengua en redes sociales para criticar a la entrenadora.

"Por desgracia hay gente que se tiene que quedar fuera. Es una decisión de Montse, tiene que dar una lista de nombres. Jenni no ha podido estar con nosotras, pero esperemos que en el futuro, si la seleccionadora lo considera, vuelva", añade sobre la veterana de 35 años.

"A nosotras nos pagan por jugar a fútbol y representar a nuestro país, estamos centradas en el fútbol", subraya, alejándose de cualquier polémica.

Fuera del campo, Carmona, que guarda el año que jugó en el mismo equipo que sus dos hermanos como el mejor recuerdo futbolístico de su niñez, podrá aprovechar la concentración de España en la francófona Lausana para empezar a recuperar el francés que había aprendido en el instituto.

En el horizonte, una nueva vida en París.

