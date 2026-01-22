"Oliaz", la dupla del Bayern que emula a "Robbery"

La década prodigiosa de los años 2010 estuvo marcada en el Bayern de Múnich por la conexión del dúo "Robbery" (Arjen Robben y Franck Ribéry), y en el plantel actual hay una entente que se ha ganado la comparación, la "Oliaz" entre Michael Olise y Luis Díaz.

Antes de que el Bayern reciba al Augsburgo en un derbi bávaro el sábado en la 19ª jornada de la Bundesliga, los números de la dupla franco-colombiana hablan por sí solos, en un equipo que ha sumado 50 de los 54 puntos posibles hasta ahora en la liga alemana.

En su banda derecha, donde domina con su elegancia y sus regates, Olise recuerda a muchos a Robben, mientras que en el otro lado, el imprevisible Lucho Díaz se ha ganado la comparación con Ribéry.

Ese último llegó al Bayern en 2007 pero de 2009 a 2019 compartió plantel con Robben y ambos tocaron el cielo en 2013 cuando formaron parte del equipo campeón de Europa.

- Los escuderos de Kane -

En el Bayern actual, la estrella es sin duda Harry Kane, que lleva 33 tantos entre todas las competiciones esta temporada, pero Díaz y Olise son los escuderos perfectos (14 y 13 tantos).

Pero donde Díaz y Olise están teniendo un peso decisivo es dando asistencias, 12 en el caso del primero y 18 en el de su compañero, que dio tres el pasado fin de semana en la goleada 5-1 en Leipzig, donde coronó su gran actuación incluso con un gol.

Olise fue además el que sirvió el pase para el primer gol de Kane en la victoria del miércoles ante el Union St Gilloise, que selló el pase del equipo a octavos de final de la Liga de Campeones.

¿Pero se les puede comparar tan pronto con dos jugadores como Ribéry y Robben, que marcaron época en el Allianz Arena? "Sí, por la manera en la que han comenzado la temporada", estima Kane.

"Tienen un entendimiento excelente y son muy peligrosos. En los dos lados del campo pueden causar muchos problemas a los defensas laterales y a los centrales", analiza el artillero inglés.

Kane es consciente de que la duración es lo que hizo mítico ese dúo "Robbery" y que el camino todavía es largo para los herederos, a los que ve "en el buen camino".

Los dirigentes del club también están entusiasmados con esa posibilidad.

"Tenemos la finalización, la elegancia y la creatividad de Michael. Y con Lucho tenemos también a un generador de caos creativo", celebra el director deportivo del Bayern, Max Eberl.

"Contamos por lo tanto con una pareja de extremos que es excepcional", se enorgulleció.

- "Todavía no" -

En su etapa como jugador, Vincent Kompany, actual entrenador del Bayern, pudo enfrentarse en el campo a "Robbery".

"Comprendo la comparación, pero aquellos chicos consiguieron cosas grandes durante muchos años. Los nuestros todavía no están en ese punto. En unos años, si todo continúa de esta forma, entonces sí, entonces los cuatro podrán sentarse juntos y hablar de la manera en la que marcaron todos esos goles y dieron todas esas asistencias", afirmó el técnico belga.

Por el momento, el Bayern actual apunta a un título fácil en la Bundesliga como le ocurría a menudo a la generación de Robben y Ribéry.

Los muniqueses llegan a la decimonovena jornada de este fin de semana con 11 puntos de ventaja sobre el segundo, el Borussia Dortmund, que el sábado visitará al Unión Berlín.

-- Partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

Viernes, 23 de enero (en hora GMT)

(19:30) St Pauli - Hamburgo

Sábado, 24 de enero (en hora GMT)

(14:30) Eintracht Fráncfort - Hoffenheim

Maguncia - Wolfsburgo

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Bayern Múnich - Augsburgo

Heidenheim - RB Leipzig

(17:30) Unión Berlín - Borussia Dortmund

Domingo, 25 de enero (en hora GMT)

(14:30) B. Mönchengladbach - Stuttgart

(16:30) Friburgo - Colonia

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Múnich 50 18 16 2 0 71 14 57

2. Borussia Dortmund 39 18 11 6 1 35 17 18

3. Hoffenheim 33 17 10 3 4 35 21 14

4. Stuttgart 33 18 10 3 5 33 26 7

5. RB Leipzig 32 17 10 2 5 33 24 9

6. Bayer Leverkusen 29 17 9 2 6 34 25 9

7. Eintracht Fráncfort 27 18 7 6 5 38 39 -1

8. Friburgo 24 18 6 6 6 29 31 -2

9. Unión Berlín 24 18 6 6 6 24 27 -3

10. Colonia 20 18 5 5 8 27 30 -3

11. B. Mönchengladbach 20 18 5 5 8 23 29 -6

12. Wolfsburgo 19 18 5 4 9 27 38 -11

13. Werder Bremen 18 17 4 6 7 21 34 -13

14. Hamburgo 17 17 4 5 8 17 27 -10

15. Augsburgo 16 18 4 4 10 20 35 -15

16. Heidenheim 13 18 3 4 11 17 39 -22

17. Maguncia 12 18 2 6 10 18 31 -13

18. St Pauli 12 17 3 3 11 16 31 -15