Olímpicos de Invierno cierran en la Arena de Verona y pasan la estafeta a Francia

VERONA, Italia (AP) — Los dos pebeteros olímpicos en Milán y Cortina d’Ampezzo ya fueron apagados, señaló el final de los Juegos más extendidos en la historia

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, declaró la justa 2026 terminada en una ceremonia en Verona, diciéndole a los organizadores que “entregaron un nuevo estilo de Juegos de Invierno y que establecieron nuevos y altos estándares para el futuro”

En la ceremonia se rindió homenaje a la danza y la música italianas dentro de la antigua Arena de Verona, aproximadamente a mitad de camino entre las dos sedes

Unos 1.500 atletas desfilaron hacia la arena agitando pequeñas banderas nacionales al ritmo de un animado popurrí de éxitos del pop italiano del siglo XX, mientras el público cantaba y tomaba asiento en el recinto de piedra en lugares marcados por luces verdes, rojas y blancas de la bandera italiana

La ceremonia, que duró dos horas y media, comenzó con un homenaje fantasioso a la ópera lírica italiana: el director de escena animó no solo al elenco de la clausura —entre ellos el cantante italiano Achille Lauro—, sino también a personajes de ópera que llevaban mucho tiempo inactivos y que estaban guardados en cajas dentro de los túneles del anfiteatro

En el escenario, Madam Butterfly, con un traje rosa y verde brillante, y Aida, con capas doradas, salieron en cajas con espejos mientras músicos del siglo XVII interpretaban el alegre “Libiamo ne’ lieti calici” de La Traviata, un guiño a la larga historia de la Arena como sede de un festival de ópera de verano

Los personajes de ópera, encabezados por el bufón Rigoletto, se desbordaron hacia la plaza exterior y se mezclaron con los atletas, divertidos y algo desconcertados, que portaban las banderas de sus países

Los medallistas de oro italianos de los Juegos de Lillehammer 1994 ingresaron al estadio con la llama olímpica, resguardada en un recipiente de vidrio veneciano. Los aros olímpicos, iluminados en blanco, aparecieron en lo alto de las escalinatas de piedra detrás del escenario, flanqueados por banderas nacionales, cuando uno de ellos alzó la llama en el centro del escenario

Estos son los primeros Juegos para la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, doble campeona olímpica en natación, quien observó la ceremonia junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni

Unos 12.000 espectadores se unieron a atletas y autoridades en la ceremonia de clausura, que fue un acto mucho más íntimo que la ceremonia de apertura, protagonizada por Mariah Carey y Andrea Bocelli dentro del estadio de fútbol San Siro de Milán, a la que asistieron más de 60.000 personas

Uno de los momentos clave de la ceremonia ocurrió cuando la bandera olímpica se entrega al próximo país anfitrión de los Juegos de Invierno, Francia, y su bandera se izó junto a las de Italia y Grecia

Los Juegos de Milán-Cortina abarcaron un área de 22.000 kilómetros cuadrados (8.500 millas cuadradas), desde los deportes de hielo en Milán hasta el biatlón en Anterselva, en la frontera con Austria; el snowboard y el descenso masculino en Valtellina, en la frontera con Suiza; el esquí de fondo se llevó a cabo en el Val di Fiemme, al norte de Verona; y el descenso femenino, el curling y los deportes de deslizamiento en la coanfitriona Cortina d’Ampezzo

Es un modelo que se mantendrá para futuros Juegos, para evitar el gasto de construir nuevas instalaciones. Los Juegos de Invierno de 2030 en los Alpes franceses organizarán pruebas en los Alpes y en Niza, en el mar Mediterráneo, mientras que el patinaje de velocidad se celebrará en el extranjero en una sede aún por decidir

La ceremonia de clausura concluirá con la extinción de las llamas olímpicas en los dos pebeteros sin precedentes de Milán y Cortina, que se verá mediante un enlace de video. Un espectáculo de luces sustituirá a los fuegos artificiales, que no están permitidos en Verona, para proteger a los animales de posibles molestias

En total, se disputaron 116 pruebas con medalla en ocho deportes olímpicos a través de 16 disciplinas, incluida este año la presentación del esquí de montaña, a lo largo de 17 días de competencia

La ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina también se celebrará en la Arena de Verona el 6 de marzo, y los Juegos se extenderán hasta el 15 de marzo

