Olímpicos de invierno de Milán-Cortina, los más vistos en EE. UU. desde 2014

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina promediaron 23,5 millones de espectadores en Estados Unidos, lo que los convirtió en los Juegos de Invierno más vistos desde 2014, con una audiencia 96% mayor que la de los Juegos de Beijing de hace cuatro años

NBCUniversal indicó que el promedio incluye las audiencias combinadas en NBC, Peacock, CNBC, USA Network y otras plataformas digitales. La medición abarcó las franjas de transmisión en vivo de la tarde (2-5 de la tarde hora del Este) y de horario estelar (8-11 de la tarde hora del Este/hora del Pacífico)

Las cifras se basan en las mediciones Big Data + Panel de Nielsen (hasta el 19 de febrero), en los datos preliminares de Nielsen para los últimos tres días (20-22 de febrero) y en datos digitales de Adobe Analytics

Las cifras totales de la audiencia en Estados Unidos de la victoria del domingo 2-1 en tiempo extra sobre Canadá en hockey masculino, se darán a conocer el martes. La Canadian Broadcasting Corporation informó el lunes que 8,7 millones estaban viendo el partido en Canadá cuando Jack Hughes anotó el gol de oro en la prórroga

“Siento que, en muchos sentidos, estos Juegos Olímpicos de Invierno superaron nuestras expectativas”, indicó Molly Solomon, productora ejecutiva de la cobertura olímpica de NBC. “Recordamos que los Juegos Olímpicos son el escenario más emocionante, impredecible y más grande del deporte. Y lo que creo que se conjuntó en Italia fue que los escenarios eran de una belleza impresionante, el acceso que tuvimos a los atletas y a sus vidas no tuvo precedentes. Y luego sumas la tecnología, los drones con vista en primera persona, el audio, y eso metió a la audiencia dentro de las historias de maneras nuevas y significativas”

NBC transmitió el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y el Juego de Estrellas de la NBA en febrero, la primera vez que una cadena tuvo los tres eventos en un mismo mes. También estrenó “Sunday Night Basketball” el 1 de febrero

Según Nielsen, 215,6 millones de espectadores en Estados Unidos sintonizaron al menos uno de esos eventos. Las cifras de alcance de audiencia han sido más altas con el nuevo sistema de medición de Nielsen desde que el requisito mínimo de visualización se redujo de 5 a 3 minutos

El Super Bowl 60 promedió 125,6 millones de espectadores entre NBC, Peacock y Telemundo, el segundo programa más visto en la historia de Estados Unidos. El Juego de Estrellas registró su mayor audiencia en 15 años, con un promedio de 8,8 millones, y el partido Lakers-Knicks del 1 de febrero promedió 4,5 millones

“Tengo que decir que probablemente es mejor de lo que esperábamos. Esto no ocurre por suerte o casualidad”, expresó Rick Cordella, presidente de NBC Sports. “Ocurre gracias a una muy buena planificación y luego a la ejecución a lo largo del mes. Así que, en general, muy contentos, y honestamente no creo que pudiera haber salido mejor”

