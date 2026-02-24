Olimpismo: Buonfiglio cauto sobre candidatura de Roma para 2040

El presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, aseguró que sólo comenzará a evaluar una eventual candidatura de Roma para los Juegos de verano de 2040 tras los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, previstos del 6 al 15 de marzo.

"Vayamos paso a paso, porque los Juegos Olímpicos fueron un éxito, mientras que los Paralímpicos comenzarán pronto, y una vez que terminen, tendremos que reflexionar", afirmó Buonfiglio sobre una eventual candidatura de Roma para la edición 2024.

"El éxito que hemos tenido ha generado entusiasmo. Debemos mantener la atención mundial, considerar animar a las federaciones a solicitar la sede de los campeonatos mundiales, ya que esto mantiene un alto nivel de credibilidad internacional", agregó el presidente del CONI en la celebración por el centenario de la Federación Italiana de Deportes Ecuestres (FISE).

Buonfiglio respondió sobre una eventual candidatura de Roma tras los dichos de la víspera al respecto del presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, y del alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri.

"Si el gobierno mantiene la idea de considerar a Roma como candidata, entonces el CONI, el Comité Paralímpico Italiano (CIP), Deporte y Salud, las federaciones y las administraciones deben compartir y acordar un proceso de candidatura", subrayó Buonfiglio.

"Porque si empezamos, debe haber convicción, sin peros ni condiciones. Si Italia decide presentar su candidatura, Roma ya cuenta con varias instalaciones. Espero que haya una voluntad común; no podemos improvisar, y debe existir un plan financiero integral", remarcó el titular del CONI.

Sin embargo, el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, consideró que una eventual candidatura para los Juegos Olímpicos de 2040 debe desarrollarse en esa zona del norte de Italia.

"Ahora todos quieren sumarse a la iniciativa, incluso aquellos que ya perdieron una gran oportunidad. Pero si queremos garantizar el éxito, tenemos que celebrarlos en Lombardía", declaró Fontana a ANSA.

"Los organizamos contra la voluntad de muchos. Una apuesta que dio sus frutos sin el apoyo de todo el país", añadió Fontana, quien se mostró convencido de que Milán-Cortina 2026 es uno de sus mayores legados políticos.

"Hemos demostrado que se pueden organizar unos Juegos Olímpicos sostenibles, sin tener que 'violar' el territorio para construir estadios y pistas donde no existen", completó Fontana.

Otra posibilidad la ofreció Ivo Ferriani, miembro italiano del Comité Ejecutivo del COI y quien propuso una candidatura conjunta de Roma, Milán y Venecia.

"Tras la reciente conclusión de los Juegos, no tendría sentido que Italia no considerara una candidatura. Roma tiene una marca sólida, pero yo me pregunto: ¿por qué no Milán?", reflexionó Ferraiani en diálogo con ANSA.

"Y con la innovación de los Juegos distribuidos, también debemos ser creativos para los Juegos Olímpicos de Verano", destacó el presidente de la Federación Mundial de Bobsleigh y Skeleton.

"Las Olimpíadas se conceden siete años antes de su inicio, pero los Juegos se celebran 12-10 años antes, cuando se empieza a trabajar en un proyecto", enfatizó Ferriani, uno de los 107 miembros del COI desde 2016.

"De hecho, Milán-Cortina deja una impresión muy positiva del sistema italiano, que perdurará durante años. El COI, les aseguro, lo apreció sinceramente: el ambiente acogedor y la perfecta organización, mucho más allá del escepticismo sobre los retrasos que precedieron a las carreras", resaltó Ferriani. "Prueba de ello son los elogios entusiastas de los atletas, una respuesta crucial. La perfecta preparación de las sedes de competición y la excepcional cobertura televisiva completan el trío esencial para el COI", refirió Ferriani.

Por último, Ferriani explicó que Italia "demostró su fiabilidad al COI, afirmando que podrá ofrecer unos Juegos de Verano dignos en el futuro".

"Los Juegos de Verano son completamente diferentes a los de Invierno, pero con la vela y el surf, la 'deslocalización' ya es necesaria. Y además, Milán-Cortina ha abierto nuevas fronteras: necesitamos ser creativos", insistió Ferriani sobre la celebración de las Olimpíadas en dos ciudades como la vigésima quinta edición de la cita invernal.

"Sólo necesitamos trabajar en dos conceptos: la participación y la experiencia olímpica. Roma es una marca inconfundible, Milán tiene credibilidad, Venecia es frágil y fascinante. Provoco, ¿por qué no pensar en un Ro-Mi-Ve, como MiCo? En 2024, Roma perdió una gran oportunidad. Hoy no tendría sentido que Italia desperdiciara otra", concluyó Ferriani. (ANSA).