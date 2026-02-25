Olimpismo: Malagó pide "agenda política unida" para Roma 2040

"Es bueno que estemos hablando de Roma, Florencia y Venecia, pero las conversaciones se realizarán cuando comprendamos el panorama global", afirmó Malagó sobre la eventual candidatura de Roma para los Juegos Olímpicos de 2040.

Ivo Ferriani, el presidente de la Federación Mundial de Bobsleigh y Skeleton y miembro italiano del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) propuso ayer en cambio una candidatura conjunta de Roma, Milán y Venecia para los Juegos de 2040.

Igualmente, Malagó recordó que la consideración de postulantes para las Olimpíadas de 2040 comenzarán "en 2028 con la elaboración de una candidatura y, posteriormente, de un expediente".

"En ese momento, participarán tres partes: el COI, donde, si mi salud lo permite, seguiré representando a Italia; el gobierno, que debe ofrecer garantías; y el municipio o los municipios de las ciudades involucradas", subrayó Malagó. "Pero también necesitaremos garantías de contar con órganos políticos nacionales y locales a largo plazo, al menos de cuatro a cinco años (habrá elecciones en Italia en 2027, Ndr), a la luz de lo sucedido en el pasado", completó Malagó.

En tal sentido, Malagó indicó que Italia precisa "seguir la evolución", tras lo cual consideró que "el entusiasmo es maravilloso, pero debe estar equilibrado con la realidad".

"Roma es esencial para la sostenibilidad. Uno de los requisitos para solicitar es contar ya con un estadio equipado para atletismo con al menos 60.000 asientos, y lo tenemos. Todo lo demás se puede organizar", concluyó Malagó en otra entrevista con el diario Il Messaggero.

Malagó expresó ayer optimismo sobre una eventual candidatura de Roma para los Juegos Olímpicos de 2040 al igual que el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri.

En cambio, el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, aseguró ayer que sólo comenzará a evaluar una eventual candidatura de Roma para los Juegos de verano de 2040 tras los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, previstos del 6 al 15 de marzo.

Justamente Malagó instó a Italia a "no apagar la llama" de cara a la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos Invernales tras destacar en una entrevista con el Corriere della Sera que Milán-Cortina 2026 fueron "los Juegos Olímpicos del orgullo, la juventud y las medallas".

Por su parte, Marco Di Paola, vicepresidente del CONI, celebró el éxito de Milán-Cortina 2026 y expresó su confianza en poder organizar en Italia los Juegos Olímpicos de 2040.

"Viví estos Juegos a través de la mirada de miles de conocidos, amigos y aficionados, todos entusiasmados. Fue, sin duda, un gran éxito organizativo italiano, tanto en términos de competición como de la proverbial hospitalidad italiana", resaltó Di Paola.

"Tanto es así que será imitado en todas partes, pero el estilo y el encanto italianos serán difíciles de replicar", agregó el vicepresidente del CONI en una entrevista con Il Resto del Carlino.

En ese reportaje, Di Paola opinó que el éxito de Milán-Cortina 2026 lo llevó a confiar en la posibilidad de organizar en Italia los Juegos Olímpicos de 2040: "creo que sí, y también creo que por diversas razones, incluida la contención de costos, deberían utilizarse las instalaciones deportivas existentes, quizás adecuadas, pero ya existentes".

"Por lo tanto, necesitaríamos toda la región: incluyendo el centro y el sur de Italia, es decir, regiones como Lacio y Marcas, pero sin duda estoy pensando en Toscana y Emilia-Romaña", aclaró Di Paola.

"También es un modelo ecosostenible, como afirmaron el presidente del CONI, Buonfiglio, el presidente saliente, Malagó, y Marco Mezzaroma, de Deporte y Salud. Junto con el gobierno, las instituciones y otros, han formado un equipo organizativo muy sólido. Y un equipo ganador no cambia", enfatizó Di Paola.

En tanto, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, expresó su respaldo a la idea del gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, de presentar también su candidatura para 2040 tras el éxito de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

"Veremos quién se presenta como candidato para representar a Italia. Sin duda, es importante que nuestro país dé un paso al frente. Dado que creemos tener una deuda con el COI por la buena organización de estos Juegos Olímpicos, es justo considerarlo", opinó Sala al margen de la reunión del Consejo Metropolitano.

"Los Juegos Olímpicos generalmente se adjudican con siete años de antelación, a menos que se otorguen dos a la vez. Sin embargo, según tengo entendido —también lo discutí hoy con representantes del CONI—, debería haber una notificación en 2033", observó Sala.

"Así que no es que sea objetivamente pronto, sino que para que se adjudiquen unos Juegos Olímpicos se necesita una coincidencia de opiniones, intereses, gobierno y autoridades locales. Desde esta perspectiva, quizás sea un poco pronto", concluyó Sala, quien reveló su deseo de que el pebetero de Milán sea trasladado al museo de la ciudad tras el final de los Juegos Paralímpicos Invernales.

"También voto por el Museo de Ciencia y Tecnología. Lo visité ayer para ver dónde lo ubicarían; creo que es su sede, y estamos discutiendo esta posibilidad con el COI. Se cedería para su uso como garantía de su buen mantenimiento", argumentó Sala.

"El pebetero se encenderá de nuevo para el espectáculo de luces, que se repetirá a partir del 7 de marzo. Estaré en Verona el 6 de marzo para la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Tengo entendido que el presidente de la República, Sergio Mattarella, también estará allí, y eso es muy importante. Y al día siguiente, ese espectáculo, que tuvo tan buena acogida, volverá a estar en escena", finalizó Sala. (ANSA).