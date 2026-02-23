Olimpismo: Malagó sueña con candidatura de Roma

"¨De la Arena de Verona al Coliseo? Anoche, en mi discurso, insté a los jóvenes a tener la valentía de 'soñar en grande', de pensar en grande", respondió Malagó a los periodistas sobre la candidatura de Roma para los Juegos Olímpicos de Verano de 2040.

"Entonces quizá no lo consigamos, y no importa", añadió Malagó al margen de la rueda de prensa paralímpica en la Torre Allianz de Milán al día siguiente del final de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

"Anoche fue increíblemente emotiva; sospecho firmemente que muchos Juegos Olímpicos de verano o de invierno se celebrarán en lugares históricos", estimó Malagó, quien calificó la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026 como un "espectáculo limpio y elegante, en el que presentamos a nuestro país desde una perspectiva histórica y artística, pero también entretenido y, sobre todo, dirigido a los jóvenes".

El presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026 también destacó que el modelo de Juegos Olímpicos distribuidos en dos ciudades "ha marcado un camino que ofrece muchas perspectivas".

"Como experto en este ámbito y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI)", siguió Malagó, es un modelo "que también puede adaptarse de alguna manera a la edición de verano".

Malagó también reconoció que gran parte del éxito de Milán-Cortina 2026 se debió al récord de 30 medallas (10 doradas, 6 de plata y 14 de bronce) de los atletas italianos.

"Sí, sí, sin duda. Nunca tendremos pruebas, pero creo que, según los atletas y entrenadores, si no hubiéramos competido en casa, no habríamos alcanzado estas cifras. Se crea una especie de sinergia, una euforia al competir delante de sus padres o amigos, en lugares que conocen y donde a menudo han entrenado toda su vida. Sin duda, fue un gran estímulo", resaltó.

A su vez, también el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, reconoció su disponibilidad para respaldar un eventual proyecto de la capital de Italia como sede de los Juegos Olímpicos de 2040.

"Naturalmente, dije que estaríamos plenamente disponibles para colaborar y apoyar este proyecto, que obviamente requiere la unidad de todos los actores institucionales: el COI, el Comité Olímpico Italiano (CONI) y el gobierno. Por lo tanto, plena disponibilidad para evaluar las condiciones", declaró Gualtieri.

"Si la evaluación es positiva, la apoyaré plenamente, porque sería una gran oportunidad para que la ciudad continúe y garantice la continuidad, a lo largo del tiempo, también en los esfuerzos de reurbanización y transformación", enfatizó el alcalde.

"Sin duda, hay una actitud positiva; siempre hemos dicho que era una pena no tener los Juegos Olímpicos de 2024", recordó Gualtieri en el marco de la inauguración del Belvedere Cederna en la Via dei Fori Imperiali.

"Me preguntaron si estaría a favor o en contra. Definitivamente estoy a favor. La elección de la candidatura no es sólo del alcalde, es de todos, y la mía también es una actitud respetuosa hacia los distintos cargos", remarcó el alcalde de Roma.

"Si se decide, estaremos presentes. Es justo que estos asuntos sean evaluados cuidadosamente por todos y que haya un diálogo entre todas las instituciones. Nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte", garantizó Gualtieri. (ANSA).