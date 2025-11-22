Olise guía al Bayern a una goleada con remontada ante el Friburgo

De 0-2 a 6-2: el Bayern de Múnich se repuso a un inicio catastrófico de partido para terminar divirtiéndose ante el Friburgo y consolidar su liderato en la Bundesliga, este sábado en la 11ª jornada.

El francés Michael Olise, con un doblete y tres asistencias, fue sin duda el protagonista de la gélida tarde muniquesa (-1 grados centígrados en el inicio del partido).

Después de un pleno de 9 triunfos en las 9 primeras jornadas, el Bayern había sembrado una pequeña duda justo antes del reciente parón por los partidos de selecciones nacionales al cortar la racha con un empate 2-2 ante el Unión Berlín.

La ventaja de dos tantos que logró el Friburgo (10º) este sábado, con los goles del japonés Yuito Suzuki (minuto 12) y del suizo Johan Manzambi (17'), hizo saltar las alarmas, pero pronto los bávaros se encargaron de apagarlas con una exhibición de sangre fría.

Kane, una vez más

Antes del descanso, el Bayern logró equilibrar el partido con las dianas del diamante en bruto de 17 años Lennart Karl (22') y de Olise (45+2).

En la segunda mitad, el campeón de Alemania se comportó como la aplanadora de costumbre para sellar su set de 6-2, con los tantos del francés Dayot Upamecano (55'), el inglés Harry Kane (60'), el senegalés Nicolas Jackson (78') y otro gol de Olise (84') a modo de final de fiesta.

Olise dio además los pases decisivos en los tantos de Karl, Upamecano y Jackson. Se convirtió, a sus 23 años y 345 días, en el jugador más joven de la historia del Bayern en estar implicado directamente (gol o asistencia) en cinco tantos del equipo en un mismo partido.

En la tabla de máximos anotadores del campeonato, Kane suma ya 14 dianas y dobla al segundo clasificado, el suizo Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), que lleva 7.

Kane suma a ello cinco goles en Liga de Campeones, cuatro en la Copa de Alemania, uno en la Supercopa de Alemania y cinco con la selección inglesa en lo que va de temporada en Europa.

Undav amarga al Dortmund

La victoria permite al Bayern apuntalar todavía más su condición de líder en Alemania, donde suma ahora 31 puntos de 33 posibles, con una ventaja de 8 puntos sobre el segundo, el Bayer Leverkusen, que venció 3-1 en el terreno del Wolfsburgo (15º).

A 9 unidades del Bayern queda descolgado el Borussia Dortmund (3º), que empató 3-3 en casa ante el Stuttgart (5º), donde brilló con un triplete Deniz Undav, que firmó el tanto de la igualada definitiva ya en el descuento final.

También a 9 puntos de la cabeza está el RB Leipzig (4º), que recibe el domingo al Werder Bremen (8º), ante el que buscará volver a situarse segundo a 6 unidades de la cabeza, como había comenzado este fin de semana.

Borussia Mönchengladbach (11º) y Augsburgo (13º) se tomaron un respiro alejándose del descenso tras ganar respectivamente en el campo del colista Heidenheim (18º) por 3-0 y como local contra el Hamburgo (14º) por 1-0.

