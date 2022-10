Oliveira gana en Tailandia, Quartararo vive una pesadilla

El portugués Miguel Oliveira (KTM) ganó el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, este domingo en el circuito de Buriram, en una carrera en la que el francés Fabio Quartararo fue 17º, por lo que ahora solo tiene dos puntos de ventaja sobre el italiano Francesco Bagnaia en la carrera por el título.

Quartararo (Yamaha), líder del Mundial, vivió una jornada para olvidar en una pista mojada, mientras que su rival Bagnaia (Ducati) fue tercero.

El australiano Jack Miller (Ducati), vencedor en Japón la semana pasada, fue segundo.

Oliveira, que la próxima temporada correrá con Aprilia-RNF, ganó su segunda carrera del año, tras vencer en Indonesia en marzo en condiciones similares.

"Fue una carrera larga, no puedo quejarme. Siempre soy rápido cuando está mojado. Tuve 'flashs' de Indonesia, pero intenté mantener los pies en la tierra. No me importan las condiciones... ¡Es una gran victoria!", dijo.

La pista mojada, debido a la lluvia que atrasó el comienzo 55 minutos, obligó a los equipos a revisar sus estrategias.

Quartararo, que no es el más hábil en condiciones de humedad, partió desde la segunda línea y ya era 17º tras la primera vuelta.

El vigente campeón mundial no encontró su ritmo, bloqueado e el pelotón. Terminó fuera del Top-15, sinónimo de conseguir puntos, por la primera vez desde el Gran Premio de Aragón en 2020, sin contar los abandonos.

En la general, cuando quedan tres carreras para terminar la temporada, Bagnaia solo está a dos puntos y el español Aleix Espargaró (Aprilia), 11º este domingo, a 20.

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), que logró la pole position el sábado, fue 16º.

Marc Márquez (Honda), seis veces campeón mundial, confirmó su recuperación con una alentadora quinta plaza.

Tras tres carreras en tres fines de semana, el 'paddock' tendrá un respiro. La próxima prueba es en Australia el 16 de octubre.

-- Clasificación del Gran Premio de Tailandia:

1. Miguel Oliveira (POR/KTM) en 41:44:503

2. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.730

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1.968

4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 2.490

5. Marc Márquez (ESP/Honda) 2.958

6. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 13.257

7. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) 14.566

8. Alex Márquez (ESP/LCR-Honda) 14.861

9. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 15.365

10. Brad Binder (AFS/KTM) 18.097

11. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 19.041

...

16. Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46) 33.466

17. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 34.072

- Clasificación del Mundial:

1. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 219 puntos

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 217

3. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 199

4. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 180

5. Jack Miller (AUS/Ducati) 179

6. Brad Binder (RSA/KTM) 154

7. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 151

8. Miguel Oliveira (POR/KTM) 131

9. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 127

10. Maverick Viñales (ESP/Aprilia) 122

...

13. Marc Márquez (ESP/Honda) 84

Ah/pm