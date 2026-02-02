Olivia Dean es la mejor nueva artista de los Grammy

Olivia Dean se llevó el Grammy a mejor nuevo artista el domingo en un momento histórico para la cantante y compositora británica conocida por su voz conmovedora y su sonido atemporal

Dean, quien forma parte de una creciente generación de jóvenes vocalistas nacidos en el Reino Unido, causó sensación el año pasado con su romántico segundo álbum "The Art of Loving", con temas como "Man I Need", "A Couple Minutes" y "So Easy (To Fall In Love)"

"Quiero decir que estoy aquí como nieta de un inmigrante. Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas", dijo Dean en su discurso de aceptación

Las celebridades en la audiencia llevaban pines protestando contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ceremonia

Al ser coronada como la mejor artista nueva, Dean superó a KATSEYE, The Marías, Addison Rae, sombr, Leon Thomas, Alex Warren y Lola Young

Se une a ganadores anteriores de la categoría como The Beatles, Carly Simon, Bette Midler, Culture Club, Mariah Carey, Toni Braxton, Christina Aguilera, John Legend, Adele, Dua Lipa y Chance the Rapper

Lauryn Hill, una favorita de sus padres a quien el segundo nombre de Dean rinde homenaje, también ganó el premio en 1999

El Grammy está diseñado para artistas que logran "un avance en la conciencia pública". Los artistas elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, aunque no hay un máximo

La categoría de mejor artista nuevo está en constante evolución a medida que los Grammy intentan mantenerse al día con las medidas de fama cada vez más complicadas. Un comité de selección determina si los artistas han alcanzado el "avance o prominencia" necesarios para la nominación

Pero hay una nueva excepción este año: los artistas presentados en álbumes nominados previamente al álbum del año ahora se consideran lo suficientemente nuevos para ser elegibles. Sus contribuciones solo deben representar menos del 20% del tiempo de reproducción del álbum

___

Olivia Dean es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa