Olivier Giroud anota al final y da la victoria a Lille sobre Brann en la Liga Europa

El veterano delantero Olivier Giroud salió del banquillo para anotar un gol en las postrimerías y darle a Lille la victoria 2-1 sobre el Brann de Noruega en la Liga Europa el jueves.

El ex de Arsenal, Chelsea y AC Milan se elevó dentro del área para cabecear un centro de Tiago Santos y marcar el gol decisivo a diez minutos del final.

Hamza Igamane rompió el empate a los 54 minutos al definir a corta distancia para darle a Lille la ventaja 1-0. Los visitantes noruegos respondieron seis minutos después con un contragolpe culminado por Saevar Atli Magnússon.

En otro partido temprano, el club rumano FCSB derrotó a domicilio 1-0 a Go Ahead Eagles, en el debut del equipo holandés en la competición. Los anfitriones se clasificaron al ganar la Copa de los Países Bajos.

Más tarde, Aston Villa enfrentaba a Bologna para iniciar su campaña en la Liga Europa con la esperanza de dejar atrás un mal comienzo de temporada.

El equipo inglés cuenta con Unai Emery, el técnico más exitoso en la competición con cuatro trofeos de la Liga Europa, tres con Sevilla y uno con Villarreal.

Emery llevó al Villa a quedar cuarto y sexto en las dos últimas temporadas de la Liga Premier y a los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero el Villa aún no conoce la victoria en la Premier esta campaña, con apenas un gol en cinco encuentros, y eliminado de la Copa de la Liga Inglesa.

El partido contra el equipo de la Serie A es una revancha de su duelo de la temporada pasada en el Villa Park por la Champions, con el Villa imponiéndose por 2-0.

La Liga Europa utiliza el mismo formato de liga de 36 equipos que la Liga de Campeones. Los equipos juegan contra ocho oponentes diferentes durante la fase de liga.

La primera fecha se repartió en dos días. El miércoles, el gol tardío de Antony rescató un empate 2-2 para el Real Betis contra Nottingham Forest.

