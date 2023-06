Olivieri, el niño que soñaba con Nadal a la conquista de la Chatrier

Fanático de Nadal, Genaro Olivieri tiene 24 años y mide 1,70 metros. Hace dos semanas caía en su estreno en un Challenger en Túnez y el sábado desafiará a Holger Rune, sexto de la ATP, en la Philippe Chatrier ante 15.000 espectadores.

"Es inimaginable, el mejor momento de mi vida, sin duda", señaló Olivieri el jueves, tras superar la segunda ronda en su estreno en un Grand Slam, al que llegó tras superar los tres partidos de la clasificación.

"Si hubiera perdido el último partido (de la previa) en lugar de en Roland Garros hubiera estado en un tren a Vicenza (Italia) para jugar un Challenger", señaló en la emisión de internet BATennis.

Sin marcas ni patrocinios, con una estatura que le convierte en una excepción en este deporte, Olivieri la peleó hasta saborear su semana de gloria en la capital francesa.

"Soy una ladilla apestosa", dijo entre bromas para definir su tenis de lucha. "Aunque intento mejor mi juego de ataque", añadió.

Su viaje hasta Roland Garros lo ha completado gracias al apoyo económico de su familia, que tiene un negocio contable.

"¡Ahora ya le vas a poder devolver el préstamo a tu madre!", bromearon los periodistas cuando certificó su pase a la tercera ronda.

En la primera se había cargado a una de las grandes esperanzas del tenis francés, el gigante de 19 años Giovanni Mpetshi Perricard, ante el que necesitó cinco sets. Luego se cobró al italiano Andrea Vavassori, en cuatro.

Con su epopeya en París el 227º de la clasificación mundial subirá al menos 60 plazas.

- En el nombre del padre -

Todas las victorias de Olivieri están dedicadas a su padre, Carlos, su "compañero de aventura en el tenis".

Su muerte en pandemia provocó que el jugador abandonara la raqueta: "Estuve tres meses sin jugar, estaba en Bragado, en casa, ayudando en el negocio contable de mi familia, no encontraba motivación para volver".

Finalmente la insistencia de su madre, que le ofreció unos ahorros para retomar su carrera, le devolvió a la pista. Una gira exitosa por Estados Unidos le hizo comprobar que desde el cielo su padre le daba "un fueguito sagrado".

"Pensar en él cuando gano es algo que me invade, no lo puedo controlar, un sentimiento muy fuerte. Es triste y lindo a la vez saber que cuento con esa fuerza interna. Acordarme es la forma en la que conecto con él", explicó antes de comenzar Roland Garros.

Más allá de la importante figura paterna, el otro referente de Olivieri es Rafael Nadal. Tras su triunfos en Roland Garros llegaron a las redes sociales fotos del argentino cuando era un niño, completamente disfrazado de la leyenda española.

- 'Jugaría el partido llorando' -

"Era difícil vestirme como él porque no llegaba la ropa a Argentina. Compraba un pantalón más grande y me lo colocaba para que no se cayera. Jugué sin mangas, luego con mangas, es mi ídolo y lo será siempre", señaló.

Cosas del destino, el primer Roland Garros sin Nadal desde 2005 ha sido el de su explosión.

"Me puse triste de que no viniera... Pero jugar contra él no... ¡Qué locura!, jugaría todo el partido llorando básicamente", dijo.

Ahora Olivieri tendrá el privilegio de saltar a la Philippe Chatrier, la pista en la que Nadal levantó sus 14 Copas de los Mosqueteros.

Será el sábado ante el danés Rune, el nuevo 'bad boy' del circuito, un niño prodigio del tenis que ha alcanzado la cima con 20 años.

Trayectoria contrapuesta a la del humilde Olivieri que, pase lo que pase en la pista, se irá con una sonrisa.

Pm/mcd

AFP