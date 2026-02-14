Ollas, cubetas y hasta bebés: todo puede ser una piedra de curling si eres creativo

CORTINA D’AMPEZZO, Italia (AP) — Saca tu trapeador, unas cuantas ollas y sartenes — o una aspiradora robótica si tienes una — y un par de pantuflas.

¡Es hora de curling!

Las redes sociales han estado en ebullición con gente que usa utensilios domésticos comunes para imitar lo que hacen los mejores jugadores de curling del mundo en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tara Peterson, jugadora estadounidense de curling, comenta: “Cada cuatro años, se vuelve viral. Todo el mundo dice: ‘Queremos hacerlo’, y luego, sí, se ponen creativos con las cosas, así que es genial”.

“Creativos” quizá se queda corto. En un video, dos adultos con chaquetas empujan a un bebé en una silla de auto sobre el hielo y chocan el pecho, felices. En otro, el popular comediante sueco Mans Moller se pone una peluca al estilo de Isabella Wrana, la campeona sueca de dobles mixtos, y desliza sartenes dentro de otras sartenes, gritando “¡CUUUURL!”. (Puntos extra: está afuera, como en los viejos tiempos del curling).

Luego están las nonnas italianas en la región sureña de Puglia, empujando una olla plateada por un patio empedrado y barriendo con escobas. O la peluquería en la ciudad sueca de Sundsvall, donde una estilista lanza productos para el cabello hacia su colega. Ella grita “¡Curl!” y se ve frustrada cuando la compañera se acerca con un rizador.

A pesar de estos valientes intentos del público, los jugadores de curling dicen que de verdad se necesita equipo especializado para practicar el deporte correctamente (además de una pista de hielo).

Ponte los zapatos de curling

No puedes usar tus tenis normales para jugar curling. Solo te resbalarás mucho sobre el hielo. En su lugar, necesitarás zapatos especiales de curling que tengan agarres incorporados en las suelas o que se puedan sujetar.

Los costos varían, pero la jugadora sueca Johanna Heldin señaló que puedes pagar hasta unos US$700 por ellos.

Los estilos también varían. Aunque la mayoría de los jugadores de curling en los Juegos Olímpicos llevan zapatos negros lisos, algunos tienen un aspecto más informal — como Taylor Anderson-Heide, de Estados Unidos, que se ha puesto zapatos blancos tipo tenis en Cortina.

Barriendo a la izquierda, barriendo a la derecha

A pesar de compartir el mismo nombre, las escobas de curling y las escobas de limpieza son muy diferentes.

Las escobas de curling cambian la fibra de carbono por las varas de madera o plástico típicas de las escobas domésticas. Las almohadillas de nailon sustituyen las cerdas de paja. Los modelos de nivel olímpico te costarán alrededor de US$200 a US$250, indicó Peterson.

La ligereza de la escoba se correlaciona directamente con el control que tiene un jugador sobre la velocidad y la trayectoria de una piedra. Cuanto más ligera es la escoba, más rápido se barre y más veloz es el derretimiento del hielo que compone una pista de curling.

De hecho, la tecnología de barrido ha avanzado tanto que ciertos modelos han sido prohibidos en competencia. Eso fue lo que llevó al escándalo de “Broomgate”, que sacudió al mundo del curling a partir de 2015.

Los jugadores empezaron a estrenar escobas de alta tecnología que daban a quienes barrían tanto control sobre la piedra que la habilidad de quien lanzaba dejaba de importar. Ese tipo de escobas fue prohibido en competencia por World Curling, que ahora mantiene parámetros estrictos sobre qué tipos de escobas están permitidos.

Rock ‘n’ roll

El curling casero que se ve en redes sociales deja clara una cosa: para el público, cualquier cosa puede ser una piedra de curling.

Aunque ollas, sartenes, productos para el cabello — e incluso bebés — pueden servir en un apuro, no se parecen en nada a las piedras de curling sobre el hielo en Cortina.

Si quieres material de nivel olímpico, tendrás que buscarlo en la isla deshabitada de Ailsa Cragi, ubicada a 10 millas (16 kilómetros) de la costa de Escocia.

Todas las piedras de estos Juegos están hechas del granito superdenso de esa isla, fabricadas por Kays Curling.

La empresa tiene una historia con los Juegos Olímpicos que se remonta a la primera edición invernal en 1924 en Chamonix, Francia. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que la competencia de curling había sido un evento de exhibición, pero con el tiempo se confirmó como oficial. La compañía ha seguido fabricando piedras para los Juegos desde que el curling regresó como deporte con medallas en Nagano 1998.

