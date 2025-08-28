Olvide Filadelfia: locales y turistas disfrutan de cheesesteaks de alce y reno en el norte de Suecia

KIRUNA, Suecia (AP) — Olvídese de Filadelfia: en el extremo norte de Suecia, tanto locales como turistas se deleitan con los cheesesteaks árticos, unos bocadillos rellenos de carne de alce y reno.

En el Stejk Street Food de Kiruna, a unos 200 kilómetros (125 millas) al norte del círculo polar ártico, sus propietarios Zebastian Bohman y Cecilia Abrahamsson se inspiraron en el Philly cheesesteak para crear su especialidad.

La semana pasada, miles de visitantes acudieron a Kiruna para ver cómo su histórica iglesia se trasladaba cinco kilómetros (tres millas) al este como parte de la reubicación de la ciudad. El cambio se debe a que la mina de hierro subterránea más grande del mundo amenaza con engullir la ciudad.

Cientos de esos espectadores comieron en Stejk Street Food, como los turistas británicos Don y Anita Haymes. Han visitado el establecimiento tres años seguidos en sus viajes al norte de Suecia.

Este año, tomaron carne de reno cocinada y servida por empleados con camisetas con la frase "¡Me alegra que Rudolph esté muerto!"

No se lo cuenten a sus nietos.

Cheesesteaks de Filadelfia

Elaborados normalmente con carne de res en rodajas finas, queso y cebolla, los cheesesteaks son una religión en Filadelfia. Hay todo un arte en la forma de pedirlos —con o sin cebolla— y una regla no escrita de que el Cheez Whiz, un queso fundido procesado que se anuncia como con un sabor suave a cheddar, es insustituible.

Los emblemáticos establecimientos rivales Geno’s Steaks y Pat’s King of Steaks, ubicados en esquinas opuestas en la misma intersección, son una parada obligatoria para los entendidos de los cheesesteaks y para cualquiera que tenga aspiraciones políticas en Pensilvania.

Y como es uno de los estados indecisos, los candidatos a la Casa Blanca suelen hacer también una parada allí. John Kerry, exsenador de Massachusetts, todavía es objeto de burlas más de 20 años después por el pecado imperdonable de pedir queso suizo en su cheesesteak en Pat’s durante su fallida campaña presidencial de 2004.

Ingredientes árticos

En Kiruna, Bohman y Abrahamsson buscaban un plato que despertara el apetito de quienes visitaban la Laponia sueca, así como de los mineros del pueblo, que necesitaban una comida que los mantuviera saciados durante sus largos turnos.

“Preguntamos a la gente de Kiruna qué les gustaría comer y dijeron Subway”, la cadena estadounidense de sándwiches de comida chatarra, contó Abrahamsson, nacida en la ciudad.

Aunque nunca han estado en Filadelfia, la pareja decidió hacer su propio sándwich inspirado en el Philly cheesesteak pero con carnes de alce y reno criados en la zona. Este último es un homenaje a la larga tradición de cría de renos por parte del pueblo indígena sami.

La parte más difícil, contó Bohman, fue conseguir el famoso pan hoagie, un bollo grande y suave que está en todas partes en Filadelfia pero en casi ninguna en Suecia.

Ahora los reciben una vez a la semana desde el centro del país nórdico.

Desde la apertura del camión de comida en 2015, el menú se ha ampliado a hamburguesas, ensaladas y patatas fritas cubiertas con alce o reno (o ambos) para aquellos que no disfrutan dando cuenta de un bocadillo enorme.

A los locales les gustan más las hamburguesas, dijo Bohman, mientras que los de Estocolmo suelen pedir ensaladas.

Más dulce que la carne de res

Cada semana, el negocio consume 100 kilos de alce picado y 50 kilos de reno ahumado especial para elaborar unos 500 cheesesteaks y 500 pedidos papas con carne.

Pero Bohman admite que la carne no es barata. Mientras que un Philly cheesesteak cuesta entre 16 y 18 dólares, el bocadillo ártico de tamaño normal sale por 245 coronas suecas (casi US$26).

Los Haymes, la pareja británica, dijeron que vale la pena.

“En Inglaterra, tenemos caza, como ciervo y venado, faisán y perdiz, pero no tiene ese sabor tan fuerte", apuntó Don Haymes. “No es un sabor tan intenso. Por eso creo que está bueno y que probablemente a más gente les guste por eso”.

Anna Capoccia, una turista italiana, señaló que el sándwich con reno y alce sabía más dulce —y mejor— que un Philly cheesesteak lleno de carne de res, que comió hace más de una década.

Aunque Bohman y Abrahamsson nunca han probado el mejor bocadillo de Filadelfia, no pueden imaginar incorporar el Cheez Whiz a su menú.

"Eso es un poco demasiado grasiento para Suecia", dijo Bohman.

