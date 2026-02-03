Olympique de Marsella gana 3-0 al Rennes y se mete en cuartos de Copa de Francia

El Olympique de Marsella aparcó provisionalmente su crisis y aspiró un poco de oxígeno al clasificarse este martes a cuartos de final de la Copa de Francia, merced a su victoria 3-0 sobre el Rennes en el Vélodrome.

Los hombres de Roberto De Zerbi, que venían de una eliminación en Liga de Campeones y un empate en Ligue 1, decantaron el partido con los goles de Amine Gouiri (2'), Mason Greenwood (46') y Pierre-Emerick Aubameyang (83').

Al OM le espera el domingo el clásico del fútbol francés contra el PSG en el Parque de los Príncipes.

Para el Marsella, la Liga de Campeones concluyó tras el naufragio de Brujas de hace una semana y tampoco lo tendrá fácil en Ligue 1, donde sus perseguidores le pisan los talones, mientras que está lejos de los dos equipos que tiene delante, PSG y Lens.

Así pues, la Copa de Francia se ha convertido en objetivo prioritario de la temporada. La última Copa de Francia para el OM se remonta a 1989.