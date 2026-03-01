Olympique de Marsella gana al Lyon y se acerca al podio de Ligue 1

El Olympique de Marsella, que se vio en dos momentos por detrás en el marcador, hizo prueba de carácter para imponerse 3-2 al Lyon (3º), y colocarse a dos puntos de su rival de este domingo en el partido que cerró la 24ª fecha de la Ligue 1.

El OM, que venía de cuatro partidos seguidos sin ganar, empezó encajando un gol de Corentin Tolisso en el minuto 3. Pero el brasileño Paixao y un doblete del gabonés Aubameyang permitieron a los jugadores de Habib Beye ofrecer un primer triunfo a su nuevo entrenador en su bautismo en el Vélodrome.

El Lyon sigue tercero con 45 puntos, pero ve al OM acercarse a dos unidades.