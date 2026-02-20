Olympique de Marsella pierde 2-0 en Brest en debut de Habib Beye en el banquillo

En el estreno del entrenador Habib Beye, tras su nombramiento en sustitución de Roberto de Zerbi, Olympique de Marsella perdió 2-0 este viernes en casa del Brest en el partido inaugural de la 23ª fecha de la Ligue 1 francesa.

Sorprendidos por un remate de cabeza de Ludovic Ajorque (10'), los marselleses recibieron luego otro gol de cabeza del delantero bretón en el minuto 28.

El delantero inglés Mason Greenwood, del OM, falló un penal en el minuto 82 que pudo haber puesto emoción al tramo final del partido.

El podio de la Ligue 1 se aleja para el Marsella, cuarto a cinco puntos del Lyon y a 12 del líder Lens.