Olympique de Marsella pone en venta a Rabiot y Rowe tras “comportamiento inadmisible”

Olympique de Marsella anunció este martes en un comunicado que el centrocampista francés Adrien Rabiot y el extremo inglés Jonathan Rowe estaban en la lista de transferibles del club luego de un "comportamiento inadmisible" tras la derrota en la primera jornada contra Rennes.

"Esta decisión se ha tomado en acuerdo con el staff técnico, aplicando el código de conducta interno del club", explicó Marsella en un breve comunicado.

Marsella arrancó la temporada el viernes, cayendo derrotado en casa de Rennes, que jugó gran parte del partido con 10 jugadores y que anotó en el tiempo añadido (90+1) el gol de la victoria (1-0).

El resultado provocó un altercado en el vestuario de Marsella, negado inicialmente por el club pero una fuente confirmó a AFP la información publicada en el diario L'Equipe sobre un "intercambio de golpes entre ambos jugadores.

Llegado a Marsella hace un año, tras cinco años en Juventus, Rabiot realizó una gran temporada, contribuyendo a la clasificación del equipo a Liga de Campeones, con 10 goles y cinco asistencias entre todas las competiciones.

En declaraciones a la emisora de radio RTL, la madre y agente del jugador, Véronique Rabiot, declaró que la decisión había sido tomada directamente por el entrenador Roberto De Zerbi por una "falta de compromiso".

Este no es el primer incidente extradeportivo que afecta la carrera de Rabiot. En 2019 fue apartado seis meses por PSG debido a un conflicto contractual. En 2018, se quedó fuera de la lista de 23 jugadores que fueron al Mundial y rechazó estar a disposición de Didier Deschamps en caso de lesión o problemas de alguno de los convocados. En consecuencia, estuvo dos años sin volver a los Bleus.

Rowe, de 22 años y fichado a Norwich hace un año, anotó tres veces en 28 partidos en su primera temporada en Ligue 1.