Omán dice que su ministro de Relaciones Exteriores se reunió con su par saudí para hablar de Yemen

DUBAI, 31 dic (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de Omán se reunió el miércoles en Riad con su homólogo saudí para debatir la búsqueda de una solución política a la crisis de Yemen, informó la cancillería omaní.

La reunión se produjo un día después de un ataque liderado por Arabia Saudita contra el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen, que elevó las tensiones entre Riad y Emiratos Árabes Unidos.

En las últimas semanas, una coalición liderada por Riad se ha enfrentado a los separatistas del sur de Yemen respaldados por EAU, quien anunció el fin de la misión militar que mantenía en el país, poniendo de manifiesto el creciente distanciamiento entre los aliados del Golfo Pérsico.

(Reportaje de Jana Choukeir; Edición de Sharon Singleton)