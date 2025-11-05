Oman LNG y Naturgy firman un memorando de entendimiento para la compraventa de GNL

El Cairo, 4 nov (Reuters) - Oman LNG firmó el martes un memorando de entendimiento con el grupo eléctrico español Naturgy para explorar un acuerdo a largo plazo para la compra y venta de gas natural licuado, informó la agencia de noticias omaní.

El acuerdo, firmado durante una visita oficial del sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, a España, podría incluir el suministro de hasta 1.000.000 de toneladas anuales de GNL durante 10 años a partir de 2030. (Reporte de Menna Alaa El-Din y Muhammad Al Gebaly; edición de Mark Heinrich; editado en español por Tomás Cobos)