Oman LNG y Naturgy firman un memorando de entendimiento para la compraventa de GNL
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El Cairo, 4 nov (Reuters) - Oman LNG firmó el martes un memorando de entendimiento con el grupo eléctrico español Naturgy para explorar un acuerdo a largo plazo para la compra y venta de gas natural licuado, informó la agencia de noticias omaní.
El acuerdo, firmado durante una visita oficial del sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, a España, podría incluir el suministro de hasta 1.000.000 de toneladas anuales de GNL durante 10 años a partir de 2030. (Reporte de Menna Alaa El-Din y Muhammad Al Gebaly; edición de Mark Heinrich; editado en español por Tomás Cobos)
LA NACION
Más leídas
- 1
Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025
- 2
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 3
Mapa y listado: todos los museos que abren gratis en la Noche de los Museos 2025
- 4
Champions League: Mickey Van de Ven hizo un golazo de área a área para Tottenham Hotspur