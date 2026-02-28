Omán pide a todas las partes "suspender inmediatamente las operaciones militares"

Omán instó este sábado a todas las partes a poner fin a los combates para evitar "consecuencias graves", después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y este último respondiera con lanzamientos de misiles de largo alcance.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán, país mediador en las recientes negociaciones entre Estados Unidos e Irán, expresó su "profundo pesar por las operaciones militares lanzadas por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán", y advirtió del peligro de que "el conflicto se convierta en algo con graves consecuencias para la región".

Omán hace un llamamiento "a todas las partes para que paren inmediatamente las operaciones militares y pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que convoque una reunión de emergencia para imponer un alto el fuego", añade.