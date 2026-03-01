Omán sufre ataques a un petrolero y al puerto de Duqm

1 mar (Reuters) -

Un petrolero con bandera de Palau fue alcanzado el domingo frente a la ‌península de Musandam, ‌en ⁠Omán, y cuatro personas resultaron heridas, según informó el centro de seguridad marítima del país, tras los ataques ​con ⁠drones ⁠contra el puerto comercial de Duqm, en el país del golfo ​Pérsico. Estos incidentes suponen la primera vez que objetivos en Omán ‌o cerca de este país son atacados tras ​la oleada de represalias de ​Teherán contra los Estados del golfo Pérsico tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han sumido a la región en una nueva guerra.

Los veinte tripulantes del petrolero Skylight fueron evacuados ​tras el ataque, que se produjo a unas cinco millas náuticas al norte del ⁠puerto de Khasab, en Musandam, según informó el Centro de Seguridad Marítima de ‌Omán en una publicación en X. El centro no especificó qué fue lo que impactó contra el petrolero.

La información inicial indicaba que cuatro miembros de la tripulación, compuesta por 15 ciudadanos indios y cinco iraníes, habían sufrido heridas de diversa gravedad, añadió.

La península de ‌Musandam, en Omán, comparte el control del estrecho de Ormuz con Irán, ⁠un punto estratégico vital por el que circula aproximadamente una ‌quinta parte del consumo mundial de petróleo.

El domingo ⁠por la mañana, la agencia estatal de ⁠noticias de Omán informó de que el puerto comercial de Duqm había sido alcanzado por dos drones, que causaron heridas a un trabajador expatriado.

Los restos de otro dron cayeron en una zona cercana ‌a los tanques de combustible ​de Duqm, pero no se registraron víctimas ni pérdidas materiales por ese incidente, añadió la agencia.

