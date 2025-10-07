OMC rebaja previsión de crecimiento del comercio mundial al 0,5% para el próximo año

GINEBRA, 7 oct (Reuters) - La Organización Mundial del Comercio rebajó el martes drásticamente su previsión de crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías para 2026 al 0,5%, citando el esperado impacto retardado previsto de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump.

Se trata de una importante revisión a la baja respecto a su anterior estimación de agosto de un crecimiento del 1,8%.

"Las perspectivas para el próximo año son más sombrías. Estoy muy preocupada", dijo a periodistas en Ginebra la directora general, Ngozi Okonjo-Iweala.

Sin embargo, afirmó que el sistema comercial mundial está mostrando resistencia, y que el sistema multilateral basado en normas proporciona cierta estabilidad en medio de las turbulencias comerciales.

Para 2025, la OMC mejoró su pronóstico para el volumen de comercio mundial al 2,4%, desde el 0,9% anterior, impulsado principalmente por la carga anticipada de las importaciones en Estados Unidos antes de los aumentos arancelarios y el crecimiento en el comercio de bienes relacionados con la inteligencia artificial.

Las decisiones arancelarias de Trump desde que asumió el cargo en enero han conmocionado a los mercados financieros y han enviado una ola de incertidumbre a la economía mundial.

El 7 de agosto, Trump impuso aranceles más altos a las importaciones de decenas de países, dejando a importantes socios comerciales como Suiza, Brasil y la India luchando por un mejor acuerdo, mientras que la UE llegó a un tratado que fijó los aranceles en el 15% para la mayoría de las importaciones.

Se espera que el crecimiento global del volumen del comercio mundial de mercancías se ralentice del 2,8% del año pasado al 2,4% este año y al 0,5% el próximo. (Reporte de Olivia Le Poidevin, Editado en Español por Manuel Farías)