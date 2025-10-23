OMC respalda a UE en el conflicto arancelario con Colombia por las papas congeladas

GINEBRA, Suiza, 23 oct (Reuters) - La Organización Mundial del Comercio (OMC) respaldó el jueves a la Unión Europea en un caso contra los derechos de importación aplicados por Colombia a las papas fritas congeladas procedentes de Bélgica, Alemania y los Países Bajos.

La Unión Europea ya había ganado un caso inicial en diciembre de 2022 sobre si los derechos antidumping, de entre el 3% y el 8% a las papas fritas congeladas a partir de noviembre de 2018, infringían las normas comerciales mundiales.

La conclusión del jueves de que Colombia no había cumplido con el fallo anterior abre la puerta para que la Unión Europea gane el derecho a tomar represalias, aunque Colombia puede apelar primero.

Aunque pequeño en términos monetarios, el litigio tiene una importancia simbólica sobre todo para Bélgica, que dice haber inventado la papas fritas.

La UE exportó a Colombia papas fritas congeladas por valor de 23 millones de euros (US$26,8 millones) en 2016, antes de que Colombia iniciara el proceso de fijación del arancel. Los derechos afectaron al 85% de las exportaciones de papas fritas congeladas de la UE a Colombia.

La resolución inicial del grupo especial de la OMC consideró errónea la forma en que las autoridades colombianas calcularon los aranceles.

(US$1 = 0,8575 euros) (Reportaje de Philip Blenkinsop en Bruselas; Edición de Kirsten Donovan, Editado en español por Juana Casas)