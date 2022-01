Ómicron es menos grave que delta, pero sigue siendo peligroso para los no vacunados, según oms

12 ene (Reuters) - La variante ómicron altamente infecciosa del coronavirus causa una enfermedad menos grave que la cepa delta, pero sigue siendo un "virus peligroso", sobre todo para quienes no están vacunados, declaró el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud. En una rueda de prensa, el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que más de 90 países aún no han cumplido el objetivo de vacunar al 40% de su población y que más del 85% de las personas en África aún no han recibido una sola dosis. "No debemos permitir que este virus tenga vía libre ni ondear la bandera blanca, especialmente cuando tantas personas en todo el mundo siguen sin vacunarse", dijo. En su informe epidemiológico semanal del martes, la OMS dijo que los casos aumentaron en un 55%, o 15 millones, en la semana hasta el 9 de enero con respecto a la semana anterior, la mayor cantidad de casos reportados en una sola semana. "Este enorme pico de infecciones está impulsado por la variante ómicron, que está sustituyendo rápidamente a la delta en casi todos los países", dijo Tedros. Afirmó que la mayoría de las personas hospitalizadas en todo el mundo con COVID-19 no estaban vacunadas y que si no se frena la transmisión existe un mayor riesgo de que surja otra variante que podría ser incluso más transmisible, y más mortal, que ómicron. (Información de Mrinalika Roy y Manojna Maddipatla en Bengaluru; edición de Alex Richardson, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)