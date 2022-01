OmniAction abordará la urgente necesidad de herramientas de medición de impacto consensuadas en el sector alimentario

Londres--(business wire)--ene. 19, 2022--

OmniAction es una nueva organización internacional cuyo objetivo es medir el impacto social, sanitario y de sostenibilidad del sistema de producción de alimentos. OmniAction creará un marco verificado, independiente y científico que se pondrá a disposición de todos los consumidores y de quienes trabajan en los sectores agrícola y alimentario como un bien público.

From left to right: Lise Colyer, Prof Tim Lang, Anya Doherty, Gavin Wren, co-founders of OmniAction.org (Photo: Business Wire)

El evento de lanzamiento oficial tendrá lugar mediante videoconferencia de Zoom el 27 de enero de 2022 a las 17:00 (hora peninsular española). Quienes deseen asistir deben inscribirse en este enlace de Eventbrite.

El cofundador de OmniAction, Tim Lang, catedrático emérito de la City University de Londres, afirma: "La malnutrición no debe ser la contrapartida de la reducción de los daños medioambientales, al igual que no deben sacrificarse los derechos laborales, la tenencia de la tierra o la seguridad alimentaria. Tenemos que analizar todas estas implicaciones”.

"Hace más de diez años propuse por primera vez un enfoque multicriterio de las normas alimentarias y ahora la tecnología lo hace posible”.

"Es hora de crear un marco global armonizado y desarrollar herramientas de medición de impacto que sean un recurso para todo el sistema agroalimentario".

La cofundadora de OmniAction y CEO de Foodsteps, Anya Doherty, afirma: "Necesitamos orientación sobre los puntos de referencia de la sostenibilidad alimentaria".

"En la actualidad, es demasiado fácil para las empresas recortar la información de identificación en las etiquetas de los alimentos, especialmente cuando se trata de la huella medioambiental. Lo vemos casi todos los días".

"Necesitamos un marco en el que haya consenso sobre los impactos que se deben considerar y también tenemos que emitir directrices para controlar esos impactos".

La cofundadora y CEO de OmniAction, Lise Colyer, es también columnista de Quota.Media, y añade: " Un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del sector agroalimentario; los expertos describen esta cadena de suministro como plagada de trabajo infantil y forzado; la malnutrición y la mala alimentación son las principales causas de muerte en el mundo. Esto debe ser abordado con urgencia”.

"Todos los CEO sienten una presión directa o indirecta en relación con la información sobre la sostenibilidad y los criterios ambientales, sociales y de gobernanza".

Los científicos de la ONU han afirmado que los efectos reales del sistema alimentario, incluidas las leyes laborales deficientes y las prácticas medioambientales perjudiciales, cuestan a la sociedad el doble del valor total del sector, es decir, 19,8 billones de dólares. Así lo destaca el informe True Value of Food, publicado por el proyecto "Food Reform for Sustainability & Health" del World Business Council for Sustainable Development.

OmniAction optimizará los datos existentes y abogará por el desarrollo de un marco global que tenga en cuenta el impacto medioambiental, los derechos laborales, la soberanía de la tierra, la seguridad alimentaria y la nutrición.

Esto creará un entorno de consumo que haga avanzar la salud y la sostenibilidad, lo que a su vez impulsará el cambio en los entornos sectoriales y normativos.

El equipo encargado del lanzamiento invita a los interesados en participar a inscribirse y asistir al evento oficial.

