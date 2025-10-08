OMS dice que brote de ébola en el Congo muestra signos de contención, no se han registrado nuevos casos

8 oct (Reuters) - El brote de ébola en la República Democrática del Congo muestra signos de contención, sin nuevos casos confirmados o probables desde la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 1 de octubre, informó el miércoles la agencia sanitaria de la ONU.

Hasta el 5 de octubre, en la provincia congoleña de Kasai se habían notificado un total de 64 casos, incluidos 11 casos probables y 43 muertes, añadió la OMS. El total de fallecimientos incluía 11 muertes probablemente causadas por la enfermedad.

"Hasta el 5 de octubre de 2025, han transcurrido diez días sin que se haya notificado ningún nuevo caso, lo que indica un posible control de la transmisión en las zonas afectadas", dijo la agencia. (Reporte de Chandni Shah en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)