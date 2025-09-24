LA NACION

OMS dice que no hay relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo

OMS dice que no hay relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo
OMS dice que no hay relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo

24 sep (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el miércoles que actualmente no existen pruebas científicas concluyentes que confirmen una posible relación entre el autismo y el consumo de paracetamol durante el embarazo.

En este momento, no se ha establecido una asociación consistente entre el autismo y el uso de paracetamol, dijo la OMS en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había vinculado el lunes el autismo con el uso de vacunas en la infancia y la ingesta del popular analgésico Tylenol en mujeres embarazadas, haciéndose eco de afirmaciones no respaldadas por pruebas científicas. (Reporte de Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)

