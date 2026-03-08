OMS: el 70% de fuerza laboral en sector salud es femenino, pero solo el 25% directivos

Así lo afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, con motivo del Día Internacional de la Mujer, subrayando que "Esta brecha en la representación continúa moldeando las prioridades, políticas y prácticas de salud".

Además, añadió que "Demasiadas veces las mujeres reciben protocolos de tratamiento diseñados y probados principalmente en hombres, lo que no se ajusta a la biología y las necesidades fisiológicas de las mujeres".

El director de la OMS concluyó pidiendo "La inclusión equitativa de las mujeres en la investigación médica, en el desarrollo de directrices y políticas, así como soluciones sanitarias adaptadas a sus necesidades y entornos laborales que fomenten la igualdad de género". (ANSA).