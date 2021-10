OMS lanza un plan para tratar las conclusiones de la Comisión Independiente sobre abusos sexuales cometidos en RDC

La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este jueves su Plan de Respuesta de Gesti贸n para abordar las conclusiones de la Comisi贸n Independiente (CI) sobre las denuncias de abuso y explotaci贸n sexual durante la respuesta al d茅cimo brote de 茅bola en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo (RDC), tras la publicaci贸n del informe de la CI el 28 de septiembre.

"Me he comprometido a garantizar que el sufrimiento de los supervivientes y sus familias sea el catalizador de una profunda transformaci贸n de la cultura de la OMS", ha declarado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Este plan esboza los cambios que haremos como organizaci贸n para cumplir este compromiso y crear una cultura en la que no haya oportunidad para que se produzcan la explotaci贸n y el abuso sexuales, no haya impunidad si se producen y no se tolere la inacci贸n", ha a帽adido.

As铆, el plan esboza medidas a corto plazo centradas en las recomendaciones m谩s urgentes del informe de la CI: apoyar a los supervivientes y sus familias, completar las investigaciones, tomar medidas urgentes de gesti贸n y poner en marcha una serie de revisiones y auditor铆as internas, y reformar las estructuras y la cultura de la OMS.

Asimismo, el plan tambi茅n describe las medidas que la OMS emprender谩 en los pr贸ximos 15 meses para establecer y poner en marcha un enfoque centrado en las v铆ctimas y los supervivientes; garantizar que el personal y los dirigentes de la OMS sean responsables de la prevenci贸n, la detecci贸n y la respuesta a la denuncias de abuso y explotaci贸n sexual, e iniciar una revisi贸n de las pol铆ticas, los procedimientos y las pr谩cticas de la OMS para aumentar las salvaguardias contra las mismas en sus programas y operaciones.

As铆 las cosas, la OMS se compromete a proporcionar apoyo a las v铆ctimas y los supervivientes, incluido un apoyo m茅dico y psicosocial m谩s completo; apoyo para aprender un oficio y recursos para iniciar un peque帽o negocio; as铆 como apoyo a los ni帽os nacidos como consecuencia de estos abusos sexuales, mediante becas educativas y la cobertura de los gastos m茅dicos.

Tambi茅n se seguir谩n investigando las presuntas faltas de gesti贸n y las posibles faltas de conducta en relaci贸n con la no iniciaci贸n de los procedimientos de investigaci贸n descritos en el informe de la CI.

La OMS tambi茅n ha asignado una cantidad inicial de 7,6 millones de d贸lares para reforzar su capacidad de prevenir, detectar y responder a las denuncias de abusos sexuales en diez pa铆ses con el perfil de riesgo m谩s elevado: Afganist谩n, Rep煤blica Centroafricana, RDC, Etiop铆a, Nigeria, Somalia, Sud谩n del Sur, Sud谩n, Venezuela y Yemen.

Adem谩s, la OMS garantizar谩 la formaci贸n obligatoria previa al desplazamiento y la formaci贸n de actualizaci贸n para cualquier otro despliegue; los canales de notificaci贸n de alertas o denuncias; la investigaci贸n r谩pida de las denuncias; y el seguimiento.

"La OMS ya est谩 poniendo en pr谩ctica muchas de las recomendaciones de la Comisi贸n Independiente", ha apuntado el director regional de la OMS para 脕frica, el doctor Matshidiso Moeti. "Durante el actual brote de 茅bola en Kivu del Norte, como parte de nuestra primera oleada de desplazamientos, enviamos a Beni a una experta en prevenci贸n de la explotaci贸n y el abuso sexuales. Junto con los socios de la ONU est谩 impartiendo una formaci贸n en profundidad de dos d铆as al personal y a las ONG y est谩 llegando a los l铆deres de la comunidad para concienciarlos", explica.

En la 煤ltima semana, casi 40 empleados de la OMS y de los socios de las Naciones Unidas han recibido formaci贸n en materia de prevenci贸n de la explotaci贸n y los abusos sexuales. Muchos de los que han recibido la formaci贸n la transmitir谩n a otros empleados. Casi 30 miembros de asociaciones comunitarias locales han recibido informaci贸n sobre c贸mo proteger a la poblaci贸n de los abusos sexuales y denunciar los casos sospechosos.

El plan de respuesta se elabor贸 con aportaciones del personal de la OMS de toda la organizaci贸n y de los Estados Miembros de dicha organizaci贸n. Se actualizar谩 peri贸dicamente para integrar las lecciones aprendidas durante la ejecuci贸n y aprovechar la experiencia de los organismos de las Naciones Unidas y de los socios humanitarios y de desarrollo.

El equipo de Prevenci贸n y Respuesta a la Explotaci贸n, el Abuso y el Acoso Sexuales de la Oficina de la Directora General dirigir谩 la aplicaci贸n mundial del plan.