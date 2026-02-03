Oms, mil millones de dólares para emergencias sanitarias en 2026

"250 millones de personas sufren crisis humanitarias que les privan de las protecciones más básicas: seguridad, refugio y acceso a la atención médica", declaró el Dr. Chikwe Ihekweazu, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

"Hoy, la OMS solicita 1.000 millones de dólares para apoyar los servicios de salud esenciales en las emergencias más graves del mundo en 2026. Este dinero apoyará la respuesta sanitaria en 36 emergencias, entre ellas Gaza y Oriente Medio, Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo, Haití y Myanmar", añadió en declaraciones a la prensa en Ginebra.

Con el aumento de las necesidades sanitarias y el descenso del acceso a la atención, la OMS apela al sentido común de los países y las personas, instándolos a invertir en un mundo más sano y seguro.

La salud, afirmó el Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, es una de las inversiones más rentables que podemos realizar.

"Estamos profundamente preocupados por las enormes necesidades y cómo las atenderemos", añadió Ihekweazu, recordando que 2025 fue un año excepcionalmente difícil.

"Los recortes de financiación mundial", afirmó, "han obligado a 6.700 centros de salud en 22 contextos humanitarios a cerrar o reducir sus servicios, dejando a 53 millones de personas sin acceso a la atención médica".

Sin embargo, el año pasado, la OMS siguió movilizándose y pudo responder a 50 emergencias sanitarias en 82 países, proporcionando servicios esenciales a más de 30 millones de personas. (ANSA).