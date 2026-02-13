OMS precalifica nueva vacuna contra poliomielitis para impulsar respuesta mundial a brotes epidémicos

BENGALURU, 13 feb (Reuters) - La Organización Mundial de la Salud anunció el viernes que precalificó otra nueva vacuna oral contra la poliomielitis tipo 2 (nOPV2), una medida que, dijo, aceleraría los esfuerzos para erradicar la enfermedad.

La precalificación certifica que la vacuna cumple con los estándares internacionales de calidad y seguridad, lo que permite a organismos de la ONU como Unicef comprarla y distribuirla para campañas de inmunización.

La vacuna nOPV2 está diseñada para ser más estable genéticamente que las vacunas orales contra la poliomielitis más antiguas, lo que reduce el riesgo de provocar nuevos brotes y ayuda a detener la transmisión, según la OMS.

La medida sigue a la promesa realizada en diciembre por los líderes mundiales de aportar US$1.900 millones para apoyar los esfuerzos de erradicación, con el objetivo de proteger a 370 millones de niños cada año a pesar de los recientes recortes presupuestarios.

La poliomielitis, una enfermedad incapacitante y potencialmente mortal, ha sido erradicada en muchas regiones, pero sigue circulando. (Reporte de Ruchika Khanna en Bangalore. Edición de Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)