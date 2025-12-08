OMS reporta 114 muertos en reciente ataque contra hospital y guardería en Sudán

El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que 114 personas murieron, incluidos 63 niños, en ataques contra una guardería y un hospital en Sudán la semana pasada.

"Ataques repetidos en el estado de Kordofán del Sur en Sudán golpearon una guardería y, al menos tres veces, el cercano hospital rural de Kalogi" el pasado 4 de diciembre, denunció Tedros Adhanom Ghebreyesus en la red social X.

Al menos 114 personas murieron, entre ellas 63 niños, y 35 resultaron heridas, afirmó el alto funcionario en base a los datos del sistema de monitorización de la OMS de ataques contra la atención médica.

El domingo, el jefe de la unidad administrativa de Kalogi había imputado el ataque a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en guerra contra el ejército regular desde abril de 2023, y a sus aliados del Movimiento Popular de Liberación de Sudán-Norte.

Este funcionario local, Essam al Din al Sayed, aseguró que los bombardeos alcanzaron "primero una guardería, luego un hospital" y después "a personas que intentaban socorrer a los niños".

El director general de la OMS corroboró esta versión y lamentó "estos ataques insensatos contra civiles e infraestructuras sanitarias".

La guerra en Sudán ha dejado decenas de miles de muertos y 12 millones de desplazados, además de sumir al país en la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU.

Tras tomar a finales de octubre la ciudad de El Fasher, último bastión del ejército en el oeste de Sudán, las FAR intensificaron su ofensiva en la región petrolífera de Kordofán.

