La lateral de la selección española Ona Batlle comentó este lunes que estar en unos Juegos Olímpicos es algo con lo que "todo el mundo sueña" y que es algo "muy bonito" que tienen que "disfrutar porque no siempre se puede estar", mientras que eludió ponerse la etiqueta de favoritas en la final de este miércoles de la Liga de Naciones ante Francia, un duelo que espera "bastante disputado" y que afrontan con "ilusión" y "ambición".

"Todo el mundo sueña con estar en unos Juegos Olímpicos. Es algo muy bonito que no siempre se puede estar y que tenemos que disfrutar. Obviamente como amante del deporte me gusta mucho seguirlos por televisión y siempre he estado muy atenta. Es un evento muy especial", afirmó Ona Batlle en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La lateral del Barça confesó que el grupo tras conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos ya está "pensando en poder ganar el título" de la Liga de Naciones. "Tenemos que disfrutar todo lo que estamos haciendo, pero sí que es verdad que el fútbol pasa muy rápido y ya tienes que estar enfocada en el siguiente objetivo. Eso nos hace estar con los pies en la tierra", apuntó.

En cuanto al teórico favoritismo de España en la final ante Francia, Batlle cree "la mentalidad" del equipo es "poder ganar", pero que su rival es "una grandísima selección". "Igual que contra Países Bajos va a ser un partido bastante disputado. Nunca hemos tenido la idea de ser favoritas y tener la presión, aunque sí es verdad que tenemos la ilusión y esa ambición de ganar todo. Veo con muchas ganas al equipo y en forma", añadió.

En cuanto a su estado de forma actual y tras ser elegida la 'MVP' de la semifinal ante Países Bajos, la defensa nacida en Vilassar del Mar aseguró que se encuentra "muy bien" y que está en "muy buen momento" y "feliz". "Creo que también ayuda mucho estar bien a el nivel personal, además estoy muy bien rodeada y eso es algo que también me hace bien y me ayuda a poder sacar mi mejor versión", explicó.

Una Ona Batlle que está ocupando cualquiera de los dos laterales a lo largo de la temporada, alternando ambos incluso durante un mismo partido. "Estoy trabajando bastante en la concentración, en lo que tengo que hacer en un mismo partido y eso conlleva el saber en qué posición estás y qué rol te toca hacer en la partida. Me estoy adaptando ya a jugar en ambas bandas, y creo que se me está dando bien", subrayó la internacional española.

Respecto al debut de su joven compañera del Barcelona Vicky López, de tan solo 17 años, Batlle reconoció que todas están "muy contentas" y que la centrocampista lo hizo "superbien". "Está ya muy adaptada al juego, al estilo que tenemos en la selección y, por el debut y por el día tan especial que era para ella, decidimos como equipo mantearla", señaló.

Por último, la campeona del mundo tuvo palabras de elogio para las nuevas generaciones de jugadoras españolas que vienen por detrás. "Están apretando mucho y desde hace años están consiguiendo títulos y dando un muy buen nivel, y eso es bueno. Es importante que vayan adaptándose y formando parte de la absoluta para poder ir cogiendo experiencia, y de cara al futuro poder ser esas personas clave", concluyó.