Once Caldas vence 2-0 a Del Valle con doblete de Dayro Moreno en cuartos de Sudamericana
El colombiano Once Caldas venció 2-0 este miércoles al ecuatoriano Independiente del Valle con un doblete del goleador Dayro Moreno, en partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2025.
Moreno anotó en los minutos 22 y 50 del encuentro disputado en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de Quito. El atacante cafetero, de 40 años, es el máximo goleador de la Sudamericana de este año con diez tantos.
La revancha se disputará el próximo miércoles en Manizales. El ganador de esta serie se enfrentará con el vencedor de la llave conformada por el Atlético Mineiro y el Bolívar de La Paz.
