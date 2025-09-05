Once extranjeros y cinco portugueses murieron en el accidente de funicular en Lisboa

Once extranjeros y cinco portugueses murieron en el accidente del funicular de la Gloria, ocurrido el miércoles en Lisboa, según el balance más reciente divulgado este viernes por las autoridades de Portugal.

El accidente se produjo la tarde del miércoles en la capital portuguesa, cerca de la avenida de la Libertad. El famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con el Bairro Alto, se descarriló y se estrelló contra un inmueble.

Entre las víctimas hay cinco ciudadanos portugueses, tres británicos, dos surcoreanos, dos canadienses, una francesa, un suizo, un estadounidense y un ucraniano, detalló la policía judicial en un comunicado.

El accidente que tuvo lugar en un barrio muy turístico de Lisboa dejó además una veintena de heridos, entre ellos al menos once extranjeros, según los servicios de rescate.

Entre los portugueses fallecidos figuran cuatro empleados de una misma institución de asistencia social cuyas oficinas se encuentran en la parte alta de la calle por la que circula el funicular.

Las causas exactas del accidente siguen sin conocerse, pero la agencia portuguesa que investiga los accidentes aéreos y ferroviarios publicará el viernes al final del día "una nota informativa con las primeras conclusiones" sobre el accidente, antes de presentar un informe preliminar dentro de un mes y medio, anunció su director, Nelson Oliveira.

Los restos del centenario funicular fueron retirados durante la noche del jueves, devolviendo una aparente normalidad a la calle donde se produjo la catástrofe.

Pero la conmoción seguía reinando en la capital portuguesa el viernes. "No sé qué me impactó más, si ver el vagón descender por la calle como un juguete, al niño (herido en el accidente, ndlr) o a las personas que fallecieron, algunas ante nuestros ojos", declaró un testigo, Bruno Pereira, a la televisión pública RTP.

Preguntado el jueves por la noche junto a Oliveira sobre las causas del accidente, el director de la policía judicial Luis Neves afirmó que por el momento no se descartaba ninguna hipótesis.

La principal hipótesis barajada por los medios de comunicación locales es la posible rotura de un cable de seguridad, que podría ser consecuencia de una posible negligencia en los trabajos de mantenimiento del funicular, realizados por un subcontratista de la empresa gestora del transporte de Lisboa, Carris.

