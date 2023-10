04/10/2023 ONCE La Rioja muestra la labor de cooperación con las personas ciegas de América Latina . ONCE en La Rioja ha mostrado a la sociedad riojana la labor de solidaridad y cooperación que realiza con América Latina que, en los últimos cinco años, ha beneficiado a 219.998 personas ciegas o con baja visión de 19 países iberoamericanos. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJA ONCE

