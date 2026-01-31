Once muertos en ataques israelíes en Gaza

Once personas, varias de ellas refugiadas en una tienda de campaña, murieron en ataques aéreos israelíes en Gaza este sábado, según el ministerio de Salud del enclave palestino.

Munir al Barsh, director general del ministerio, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás, dijo a AFP que 11 personas murieron y 20 resultaron heridas "como resultado de los ataques efectuados por la ocupación contra civiles, en una tienda de campaña y en un apartamento".

La oficina de prensa del gobierno de Hamás precisó que el ataque a una tienda de campaña, en el sur de la Franja, mató a siete miembros de una familia de desplazados, entre ellos un menor y un anciano.

Israel "sigue violando gravemente el acuerdo de alto el fuego, con las restricciones de material médico, medicinas y equipamientos", añadió Al Barsh.

Desde el 10 de octubre rige un frágil alto el fuego por presión de Estados Unidos. El dispositivo entró en enero en su segunda fase, que prevé el desarme de Hamás, la retirada de las fuerzas israelíes de más zonas de la Franja y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Israel y Hamás se han acusado repetidamente de incumplir la tregua vigente desde octubre.

Según el ministerio de Salud gazatí, más de 500 personas han muerto en ataques israelíes desde entonces.

Casi toda la población de Gaza se ha visto desplazada varias veces en los dos años de guerra en el enclave. Cientos de miles, sobre una población total de dos millones, viven en tiendas de campaña.

La guerra arrancó con el sorpresivo ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP elaborado a partir de datos oficiales.

Desde esa fecha, más de 71.000 palestinos murieron en el pequeño territorio costero por la campaña militar israelí en represalia, según el Ministerio de Salud de Gaza. La ONU considera fiable dicha cifra.