Once muertos en un accidente de avioneta en Kenia

Una avioneta que partió de la costa de Kenia se estrelló el martes y causó la muerte de las 11 personas a bordo, en su mayoría extranjeras, informó la aerolínea.

La avioneta se dirigía a Kichwa Tembo, una pista aérea en el Parque Nacional Maasai Mara, desde el sitio turístico de Diani cuando cayó a alrededor de las 05:30 (02:30 GMT).

El presidente de la empresa Mombasa Air Safari, John Cleave, confirmó el accidente y dijo que a bordo iban 10 pasajeros —ocho húngaros y dos alemanes— y el capitán keniano.

“Lamentablemente no hay sobrevivientes”, indicó Cleave en un comunicado, con base en información preliminar.

Dijo que se “activó nuestro equipo de respuesta de emergencias” y que cooperan con las autoridades locales.

La autoridad señaló que las agencias gubernamentales estaban en el sitio para investigar las causas del percance.

En agosto, una avioneta de la ONG médica Amref se estrelló en las afueras de la capital Nairobi, donde dos personas murieron y seis resultaron heridas.

