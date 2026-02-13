Once muertos tras derrumbe en una mina de oro artesanal en Guinea

Un derrumbe en una mina de oro artesanal causó al menos 11 muertos en el este de Guinea, dijo el viernes la Cruz Roja a la AFP.

Según el organismo, diez mujeres y un hombre murieron tras la tragedia ocurrida el miércoles en una mina cerca de la localidad de Kondianakoro.

Las mujeres estaban trabajando en la mina cuando se produjo el deslizamiento de tierra y sus cuerpos fueron hallados horas después, declaró a la AFP Amara Diallo, un representante local de la Cruz Roja.

El hombre falleció el jueves como consecuencia de sus heridas, agregó Diallo.

Las víctimas se habían desplazado al lugar para "lavar y tratar los residuos mineros", una actividad habitual en las zonas de explotación artesanal del oro.

Fue durante estas operaciones cuando las paredes de un pozo se derrumbaron y, por la presión, se desprendieron grandes masas de tierra que sepultaron a las víctimas, declaró a la AFP un responsable local.

Esta tragedia reaviva la cuestión de la seguridad en los yacimientos de minería artesanal de oro, a menudo caracterizados por condiciones laborales precarias y falta de medidas de seguridad.

Según la Cruz Roja, todas las víctimas son guineanas, pero el alcalde de Kondianakoro, Bandjou Hawa Keita, afirmó que las diez mujeres eran de Burkina Faso.

Guinea, que cuenta con unos 15 millones de habitantes, es rica en minerales, especialmente en bauxita, hierro, diamantes y oro.

Sin embargo, según datos del Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 7,7 millones de personas viven en la pobreza.