Once mujeres liberadas y siete detenidos en una operación contra el tráfico de personas en Alicante

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual en las localidades alicantinas de Denia y Els Poblets, deteniendo a siete personas y liberando a once mujeres cautivas.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, Policía y Guardia Civil, se han realizado cinco registros en los municipios en los que se han intervenido cerca de 50.000 euros en metálico, 100 gramos de cocaína, tres vehículos y varios dispositivos electrónicos y libros de contabilidad de la organización.

A los detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la migración irregular y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando los agentes detectaron a una posible víctima de trata de seres humanos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una vez que la víctima interpuso la denuncia, los investigadores identificaron a un grupo criminal asentado en Denia que se dedicaba a captar mujeres para su explotación sexual.

Esta organización, originaria de Colombia, captaba a las víctimas en este país y las traía a España aprovechándose en muchos casos de su estado de vulnerabilidad y de necesidad económica, financiando su traslado con préstamos a los que añadían un interés muy elevado, generando una deuda ficticia y obligando a las víctimas a saldarlas ejerciendo la prostitución en sus locales.

La operación ha sido desarrollada de forma conjunta entre efectivos de las Comandancias de Madrid y Alicante, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, por parte de Guardia Civil, así como del Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia y de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Denia, por parte de Policía Nacional.

