Once personas mueren en un accidente de avión con turistas extranjeros en Kenia

NAIROBI, 28 oct (Reuters) - Una avioneta que transportaba turistas extranjeros de Hungría y Alemania se estrelló el martes en Kenia y murieron las 11 personas que iban a bordo.

La compañía aérea, Mombasa Air Safari, dijo que el avión transportaba 10 pasajeros: ocho húngaros y dos alemanes. El capitán era keniano.

"Lamentablemente, no hay supervivientes", dijo Mombasa Air Safari en un comunicado.

La Autoridad de Aviación Civil indicó que el accidente se produjo en Kwale, cerca de la costa del océano Índico, cerca de las 8:30 hora local (0530 GMT).

Un comandante de la policía regional, en comentarios emitidos por la cadena pública Kenya Broadcasting Corporation, dijo que todos los pasajeros eran turistas.

El canal Citizen TV dijo que los cuerpos de los pasajeros habían quedado calcinados hasta quedar irreconocibles. La autoridad de aviación dijo que el avión viajaba de Diani, en la costa, a Kichwa Tembo, en la reserva nacional keniana de Masái Mara. (Información de Vincent Mumo, Humphrey Malalo y David Lewis; edición de Alexander Winning, William Maclean; edición en español de Paula Villalba)